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Auteur: Bernadette Seynabou FAYE

Réforme de la direction des domaines : le STAF dénonce un manque de concertation et appelle à la mobilisation

Le Syndicat des travailleurs de l'administration fiscale (STAF) monte au créneau contre le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la nouvelle Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 novembre 2026, le syndicat dénonce une réforme engagée sans concertation préalable avec les agents et leurs représentants syndicaux.

Une réforme sans les concernés

Le STAF dénonce l'absence d'implication des agents et des syndicats dans cette réforme majeure. Il a aussi souligné que le syndicalisme vise à défendre les intérêts matériels et moraux des agents.

« Tout ce qui se fait sans vous se fait contre vous », dit le secrétaire général du syndicat, pour critiquer la méthode consistant à imposer une réforme aussi importante sans association des représentants sociaux.

Pour le STAF, la séparation des compétences domaniales et foncières de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) reste une menace pour le niveau de vie des agents, avec un effet social négatif.

Toutefois, selon le syndicat, la nécessité de renforcer la gestion des domaines et d'accélérer les procédures pour la délivrance des titres domaniaux reste une source financière importante. Il estime néanmoins que la DGID dispose de toutes les ressources nécessaires pour régler cette question.

Pour le STAF, les Impôts et les Domaines constituent deux secteurs étroitement liés, dont la gestion devrait s’inscrire dans une approche cohérente et inclusive.

Au-delà du projet de décret, le syndicat souligne l'importance d'aborder les véritables préoccupations des agents. Il s’agit notamment du système de rémunération jugé inéquitable, du plan de carrière des agents, et de l'implication des syndicats dans la gouvernance des finances de la DGID (Fonds d'équipement, Fonds social, etc.).

Un appel à la mobilisation

Face à cette situation, le STAF, à travers son secrétaire général Abdoulaye Diop, lance un appel à la mobilisation de l’ensemble des camarades.

Le syndicaliste donne rendez-vous aux agents ce vendredi 27 novembre 2026 à partir de 15 heures au Bloc fiscal, une mobilisation qui vise à faire entendre la position des travailleurs et à défendre leur participation aux décisions qui engagent l’avenir de l’administration fiscale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le STAF dénonce un projet de décret créant la Direction générale des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, engagé sans concertation avec les agents et leurs représentants syndicaux. - Le syndicat estime que la séparation des compétences domaniales et foncières de la DGID menace le niveau de vie des agents et appelle à traiter les préoccupations sur la rémunération, le plan de carrière et l'implication des syndicats dans la gouvernance des finances de la DGID. - Le STAF, via son secrétaire général Abdoulaye Diop, appelle à une mobilisation le vendredi 27 novembre 2026 à 15 heures au Bloc fiscal.