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Auteur: Ousmane NDIAYE, correspondant Tambacounda

Relevés de leurs fonctions fin 2025 : un collectif d’anciens adjoints au préfet sollicite l’arbitrage du chef de l’État

Le Collectif des anciens adjoints au préfet et au sous-préfet appelés à d’autres fonctions — en vertu du décret n° 2025-1770 du 28 octobre 2025 portant nomination d’adjoints au préfet de département, du décret n° 2025-1772 du 28 octobre 2025 portant nomination d’adjoints au sous-préfet d’arrondissement et de la décision n° 0001001/MISP/DGAT/DRHM du 17 décembre 2025 — sollicite un réexamen de la mesure mettant fin à leurs fonctions au sein de la Direction générale de l’administration territoriale (DGAT).

​Forts de plusieurs années de service continu dans le commandement territorial, ces anciens responsables administratifs soulignent avoir acquis une solide expérience en matière d’administration territoriale, de maintien de l’ordre public, de prévention et de gestion des conflits, d’organisation des élections ainsi que d’appui au développement local.

​Durant l’exercice de leurs fonctions, les membres du collectif affirment n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucun manquement professionnel. Profondément attachés au service de l’État et aux missions régaliennes dévolues à l’administration territoriale, ils estiment que leur expertise demeure un atout précieux, alors que de nombreux postes d’adjoints au préfet et au sous-préfet restent vacants et qu’un prochain mouvement administratif est attendu.

​À cet effet, le collectif formule trois doléances principales à l’endroit des plus hautes autorités : premièrement, leur maintien au sein du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ; deuxièmement, leur réaffectation, dans le cadre du prochain mouvement, en qualité d’adjoints au préfet et au sous-préfet, ou au sein de la Direction générale de l’administration territoriale et des services centraux ; et troisièmement, à défaut, leur affectation à tout autre poste où leur profil pourrait utilement servir l’administration.

​Tout en réitérant leur entière disponibilité envers l’État et la hiérarchie de la DGAT, ces anciens cadres territoriaux en appellent directement à la bienveillance du président de la République.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Collectif des anciens adjoints au préfet et au sous-préfet sollicite un réexamen de la mesure mettant fin à leurs fonctions au sein de la DGAT. - Le collectif affirme n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucun manquement professionnel durant l'exercice de ses fonctions. - Le collectif formule trois doléances : leur maintien au ministère de l'Intérieur, leur réaffectation comme adjoints au préfet et au sous-préfet ou à la DGAT, et à défaut une affectation à tout autre poste.