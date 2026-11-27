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Auteur: Doudou DIOP

Renouvellement des cartes nationales d’identité : Une nouvelle catégorie de détenteurs appelée dès le 3 décembre

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) annonce l’élargissement de la procédure de renouvellement des cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO arrivant à expiration. À partir du 3 décembre 2026, cette opération concernera les cartes délivrées entre le 4 octobre 2016 et le 31 janvier 2017.

Selon un communiqué, signé par le commissaire de police principal Ibrahima Dieng, publié ce vendredi, la DAF, relevant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, invite les détenteurs des cartes concernées à se rapprocher des centres d’enrôlement pour introduire leur demande de renouvellement.

La démarche peut être effectuée dans les commissariats de police, les préfectures et les sous-préfectures sur l’ensemble du territoire national. Les Sénégalais établis à l’étranger peuvent, quant à eux, se rapprocher des ambassades et consulats.

La DAF exhorte les citoyens concernés à entamer les formalités dans les meilleurs délais, sans attendre l’expiration de leurs cartes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La DAF élargit le renouvellement des cartes nationales d'identité biométriques CEDEAO à partir du 3 décembre 2026. - Les cartes concernées sont celles délivrées entre le 4 octobre 2016 et le 31 janvier 2017. - Les demandes se font dans les commissariats, préfectures et sous-préfectures, ou aux ambassades et consulats pour les Sénégalais de l'étranger.