societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Richard Toll : une carabine et 32 cartouches saisies, trois malfaiteurs arrêtés par la police après la résistance de l'un d'eux

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de Richard Toll ont arrêté trois individus à la suite d'une course-poursuite nocturne. Une carabine, 32 cartouches de calibre 12 et plusieurs armes blanches ont été saisies. L'un des suspects a tenté de résister à son interpellation en faisant usage de son arme à feu et de sa machette, avant d'être neutralisé.

Aux environs de 21 h 35 mn, les agents de la brigade de recherches (BR) effectuaient une patrouille motorisée dans le secteur. Au cours de leur ronde, ils sont tombés sur un véhicule de marque Peugeot 307 de couleur blanche. Les policiers ont eu des soupçons sur ce véhicule et se sont dirigés vers ses occupants.

Démasqués, ces derniers ont tenté de prendre la fuite. Une course-poursuite s'est alors engagée.

Au cours de cette poursuite, D. Sow a opposé une farouche résistance à son interpellation. Selon les agents de la BR, il a tenté de faire usage de son arme à feu et de sa machette. Il a finalement été neutralisé et désarmé.

Au même moment, O. Sow a été interpellé en possession d'une machette et d'un arrache-clou. Il a lui aussi été très vite désarmé.

Deux complices des malfaiteurs ont toutefois réussi à prendre la poudre d'escampette.

Les trois individus arrêtés

Les personnes interpellées sont :D. Sow, 20 ans , qui se dit commerçant et est domicilié à Loumbé (Louga). O. Sow, 22 ans, qui se dit éleveur et était de passage à Richard Toll. K. Ndiaye, 51 ans , qui se présente comme un employé de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) et est domicilié à Thiabakh.

Les policiers ont saisi une carabine et 32 munitions de calibre 12. Ils ont également saisi deux armes blanches (des machettes) et deux arrache-clous.

Les agents ont aussi retrouvé un sac contenant des habits. Il s'agit d'une chemise, d'une casquette, de deux bas, d'une paire de gants, de deux paires de bas et de deux paires de chaussettes, le tout de couleur noire.

Cinq téléphones portables ont en outre été trouvés en leur possession : quatre téléphones simples et un tactile.

Questionnés sur les faits, les mis en cause ont soutenu qu'ils devaient se rendre à leur point de rencontre, à hauteur du terrain de Thiabakh.

Les trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs et détention illégale d'arme à feu. L’enquête se poursuit pour arrêter deux suspects en cavale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de recherches du commissariat urbain de Richard Toll a arrêté trois individus après une course-poursuite nocturne. - Une carabine, 32 cartouches de calibre 12, deux machettes et deux arrache-clous ont été saisis ; D. Sow a résisté en tentant d'utiliser son arme à feu et sa machette avant d'être neutralisé. - Les trois interpellés sont D. Sow (20 ans), O. Sow (22 ans) et K. Ndiaye (51 ans), poursuivis pour association de malfaiteurs et détention illégale d'arme à feu ; deux complices sont en fuite.