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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Risque d'affrontements entre deux communautés à Thiès : comment la police a désamorcé la bombe

ne intervention rapide de la police a permis d'empêcher un affrontement entre bergers et cultivateurs à Diassap, le samedi 21 novembre 2026. Un cultivateur, agressé près du canal du quartier, a été admis à l'hôpital. Un jeune berger a été interpellé et deux bœufs ont été saisis.

Le 21 novembre 2026, à 15 h 50, le poste de police de Nguinth a été informé par le président du Comité de veille et de vigilance de Diassap d'un risque d'affrontement entre des bergers, membres d'une communauté, et des cultivateurs, membres d'une autre communauté. Le litige se situait près du canal du quartier.

D'après ses déclarations, des bœufs appartenant à l'une des deux communautés auraient divagué dans des champs cultivés par l'autre, à « Keur Fara », une zone relevant de la compétence de la Brigade de gendarmerie de Fandène.

Les cultivateurs auraient alors chassé les bêtes, ce qui n'aurait pas plu aux bergers. En représailles, ces derniers auraient agressé un cultivateur près du canal. La victime a été admise à l'hôpital.

Révoltée, la communauté des cultivateurs aurait quitté son village en masse pour aller affronter, à Diassap, la communauté des bergers.

Une équipe d'intervention a été envoyée rapidement sur les lieux, ce qui a permis d'éviter l'affrontement entre les deux parties. Les bergers, armés de machettes, ont pris la fuite à la vue du véhicule d'intervention de la police. Un dispositif de sécurité a ensuite été mis en place pour prévenir tout nouvel affrontement.

Selon les renseignements recueillis, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Fandène ont interpellé un jeune berger et saisi deux bœufs, d'après le rapport de la police.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 21 novembre 2026, la police de Nguinth a été informée d'un risque d'affrontement entre bergers et cultivateurs à Diassap, près du canal du quartier. - Des bœufs ayant divagué dans des champs ont conduit à l'agression d'un cultivateur, hospitalisé, et à un mouvement de la communauté des cultivateurs vers Diassap. - Une équipe d'intervention a évité l'affrontement, les bergers armés de machettes ont fui, un jeune berger a été interpellé et deux bœufs saisis par la Brigade de gendarmerie de Fandène.