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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Rond-point Colobane : Un véhicule de la présidence conduit par un militaire impliqué dans un accident

Le 23 novembre 2026, vers 19 h 25 mn, la section de la prévention routière et des accidents du commissariat central de Dakar a constaté un accident de la circulation routière avec dégâts matériels, impliquant notamment un véhicule de la présidence. Le sinistre s'est produit sur la rocade Fann-Bel Air, à hauteur du rond-point Colobane. Trois véhicules étaient impliqués.

Le premier est une Peugeot de la présidence de la République, immatriculée AD et banalisée sous une immatriculation DK. Elle était conduite par le militaire, M. Niang, titulaire d'un permis de conduire. Ce véhicule est couvert par l'Agence Judiciaire de l'État. Les enquêteurs y ont relevé le pare-chocs arrière et la malle enfoncés et éraflés, le pare-chocs avant enfoncé et éraflé, le capot gondolé et un feu cassé.

Le deuxième véhicule est une Peugeot particulière immatriculée DK, conduite par D. C. Delgados, lui aussi titulaire d'un permis de conduire. Selon la carte grise, elle appartient à H. K. V., et elle a une assurance en cours de validité. Elle présente des feux cassés, le pare-chocs arrière et la malle enfoncés et éraflés, ainsi que l'aile arrière gauche enfoncée et éraflée.

La troisième auto est un tracteur Renault/Fruehauf semi-remorque conduit par le chauffeur C. O. Dia, titulaire d'un permis de conduire. Les deux cartes grises indiquent qu'il appartient à A. Diallo et à M. Barry, et que le tracteur est assuré.

D'après les renseignements et les constatations des enquêteurs, C. O. Dia roulait au volant de sa semi-remorque sur la rocade Fann-Bel Air, du Port autonome de Dakar en direction de Guédiawaye. À hauteur du rond-point Colobane, le système de freinage de son véhicule a connu une défaillance. Le camion a alors percuté la Peugeot immatriculée DK qui le précédait, avant de la projeter sur le véhicule immatriculé AD, celui de la présidence de la République. La violence du choc a endommagé les deux voitures.

Les enquêteurs ont retenu contre de C. O. Dia une perte de contrôle consécutive à une défaillance du système de freinage suivie d'un accident occasionnant d'importants dégâts matériels.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 23 novembre 2026 vers 19 h 25, un accident impliquant trois véhicules s'est produit sur la rocade Fann-Bel Air, à hauteur du rond-point Colobane. - Un véhicule banalisé de la présidence de la République, conduit par le militaire M. Niang, a été impliqué et a subi des dégâts matériels. - Selon les enquêteurs, le chauffeur C. O. Dia a perdu le contrôle de sa semi-remorque à la suite d'une défaillance du système de freinage, percutant la Peugeot DK qui l'a projetée sur le véhicule de la présidence.