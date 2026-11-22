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Auteur: Babacar SENE (correspondant) Saint-Louis

Ross-Béthio : excédées par la qualité de l’eau, les populations manifestent et menacent de suspendre le paiement des factures

Deux jours après un point de presse pour réclamer le départ de SEOH et de l’OFOR, les populations de Ross-Béthio sont descendues dans la rue pour dénoncer la mauvaise qualité de l’eau et les difficultés persistantes d’approvisionnement. À travers cette mobilisation, les manifestants réclament une eau potable, la construction de nouveaux châteaux d’eau et un changement dans la gestion du service hydraulique.

Jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, commerçants et élèves ont pris part à cette manifestation pour faire entendre leur colère face à une situation qu’ils jugent inacceptable. Dans cette commune, plusieurs habitants dénoncent une eau impropre à la consommation, des coupures prolongées dans certains quartiers ainsi que des factures jugées trop élevées.

Membre du mouvement « SEOH Dégage », Anta Gaye a lancé un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au ministère en charge de l’Hydraulique, pour qu’une solution durable soit trouvée.

« Ross-Béthio se plaint de la mauvaise gestion de l’eau depuis plusieurs années. À chaque fois, des promesses sont faites, mais aucune solution concrète n’est apportée. Aujourd’hui, la population dit que ça suffit. Nous ne pouvons plus attendre », a-t-elle déclaré.

Pour les manifestants, l’accès à une eau potable est une nécessité fondamentale, aussi bien pour la consommation que pour la cuisine, l’hygiène et la santé. Anta Gaye déplore notamment la qualité de l’eau distribuée dans la commune, qu’elle décrit comme ressemblant parfois à de la boue à la sortie des robinets. Elle évoque également des quartiers pouvant rester plusieurs semaines, voire des mois, sans approvisionnement.

Au-delà de la qualité de l’eau et des ruptures de distribution, les habitants pointent aussi du doigt le coût des factures et l’insuffisance des infrastructures hydrauliques. Ils réclament notamment la construction de deux nouveaux châteaux d’eau pour répondre aux besoins d’une population en pleine croissance.

Estimant que Ross-Béthio a désormais les caractéristiques d’une zone urbaine, les protestataires souhaitent que la gestion de l’eau soit confiée à Sen’Eau. Ils demandent ainsi le départ de SEOH et de l’OFOR, qu’ils tiennent pour responsables des difficultés rencontrées dans la distribution de l’eau.

La mobilisation s’est accompagnée d’un ultimatum d’un mois adressé aux autorités. Si aucune solution concrète n’est apportée dans ce délai, les populations menacent de suspendre le paiement de leurs factures d’eau jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les populations de Ross-Béthio ont manifesté pour dénoncer la mauvaise qualité de l'eau et les difficultés d'approvisionnement. - Les manifestants réclament une eau potable, la construction de deux nouveaux châteaux d'eau et le départ de SEOH et de l'OFOR au profit de Sen'Eau. - Un ultimatum d'un mois a été adressé aux autorités, avec la menace de suspendre le paiement des factures d'eau.