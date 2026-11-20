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Auteur: Babacar SENE (correspondant) Saint-Louis

Ross Béthio : mauvaise qualité de l’eau, un collectif réclame le départ de SEOH et de l’OFOR et appelle à une marche dimanche

Le collectif « SEOH Dégage » hausse le ton face à la persistance des difficultés liées à la qualité de l’eau distribuée aux populations de Ross Béthio. Lors d’un point de presse, ses membres ont dénoncé une situation qu’ils jugent préoccupante et annoncé une marche pacifique prévue ce dimanche 22 novembre 2026, pour réclamer une solution durable à la problématique de l’accès à l’eau potable.

La colère monte à Ross Béthio autour de la question de l’eau potable. Face à ce qu’il considère comme une situation devenue intenable, le collectif « SEOH Dégage » a tenu un point de presse pour alerter l’opinion publique sur les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les habitants de la commune. À travers cette mobilisation, le collectif entend également interpeller les autorités sur la nécessité de revoir le dispositif de gestion de l’eau à Ross Béthio.

Prenant la parole, Anta Gaye, membre du collectif, a dénoncé la répétition des problèmes liés à l’approvisionnement en eau, malgré les nombreuses démarches entreprises et les promesses formulées au fil des années. Selon elle, les populations ne souhaitent plus se contenter d’engagements sans résultats concrets.

Le collectif réclame désormais le départ de l’Office des forages ruraux (OFOR) et de l’entreprise SEOH, actuellement impliqués dans la gestion du service d’eau, au profit de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES). Anta Gaye estime que Ross Béthio, désormais considérée comme une zone urbaine, ne devrait plus relever du dispositif de gestion destiné aux zones rurales.

« Nous ne réclamons plus simplement une meilleure gestion de l’eau par SEOH. Nous demandons le départ de SEOH et de l’OFOR, et nous voulons que la SONES prenne ses responsabilités dans la commune, car Ross-Béthio n’est plus une zone rurale, mais une zone urbaine », a-t-elle insisté.

Au-delà de la question de la gestion, le collectif pointe également l’insuffisance des infrastructures hydrauliques. Le château d’eau actuel, dont la capacité initiale est estimée à 300 m³, ne serait plus adapté aux besoins de la commune. D’après Anta Gaye, la production d’eau à Ross Béthio aurait atteint plus de 1 200 m³, un volume qui, selon elle, nécessite un renforcement des infrastructures de stockage et de distribution.

Pour remédier à cette situation, le collectif réclame la construction de deux nouveaux châteaux d’eau afin d’améliorer la distribution et de garantir un approvisionnement adéquat aux populations.

Après plusieurs initiatives de sensibilisation et des démarches auprès des acteurs concernés, « SEOH Dégage » entend passer à une nouvelle étape de sa mobilisation. Une marche pacifique est ainsi prévue ce dimanche 22 novembre dans la commune de Ross Béthio. Le collectif appelle les habitants, les autorités locales et toutes les personnes sensibles à cette problématique à participer massivement à cette manifestation.

Pour ses membres, l’accès à une eau potable de qualité dépasse la simple question du service public. Il constitue un enjeu de santé, d’hygiène et de dignité humaine. À Ross Béthio, le collectif veut désormais faire de cette revendication un combat collectif, dans l’espoir d’obtenir des réponses concrètes et une solution pérenne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le collectif « SEOH Dégage » dénonce la persistance des difficultés liées à la qualité de l’eau distribuée aux populations de Ross Béthio. - Il réclame le départ de l’OFOR et de l’entreprise SEOH au profit de la SONES, et la construction de deux nouveaux châteaux d’eau. - Il appelle à une marche pacifique prévue dimanche 22 novembre 2026 à Ross Béthio.