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Auteur: Doudou DIOP

Rufisque : Une femme mariée au cœur d'une bataille rangée entre ses deux amants

Une histoire de jalousie, de rivalité amoureuse et de faux témoignage secoue la cité Serigne Mansour Sy, à Rufisque. M. Mbengue, alias Ndomsi, 31 ans, mariée et mère de deux enfants, se retrouve au centre d’une violente altercation entre deux hommes. L’un d’eux, M. D. Sène, 23 ans, affirme avoir été roué de coups et grièvement blessé à coups de tessons de bouteille par son rival, C. I. Diagne, 38 ans, avec la complicité de son ami K. Fall, 42 ans. Mais les auditions ont révélé des versions contradictoires, notamment celle de la jeune femme, poursuivie pour faux témoignage. Le plaignant avait déposé une plainte au commissariat central de Rufisque pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours.

​Tout serait parti d’une conversation téléphonique, dans la nuit du 2 novembre 2026. Vers 22 heures, M. D. Sène, maçon domicilié à la cité Babou Salam, à Rufisque, échangeait au téléphone avec M. Mbengue, alias Ndomsi. Cette dernière, commerçante, était assise devant son domicile, situé en face de celui du plaignant. Mais la conversation va rapidement dégénérer. Selon M. D. Sène, un homme a brusquement pris la parole au bout du fil pour l’injurier. Intrigué, il est sorti de chez lui et a aperçu C. I. Diagne, qui venait de l’endroit où se trouvait Ndomsi. Il l’a interpellé. La jeune femme est alors intervenue pour lui expliquer que c’était bien cet individu qui venait de l’insulter.

​La situation a pris une tournure beaucoup plus violente avec l’arrivée de deux autres hommes, dont K. Fall, présenté par le plaignant comme le chef de la bande. D’après sa déposition, l’individu qui l’avait précédemment injurié a d’abord giflé Ndomsi avant de se retourner contre lui. Pendant ce temps, K. Fall et un troisième individu lui auraient immobilisé les bras.

​C’est alors que C. I. Diagne serait passé à l’attaque. Armé d’un tesson de bouteille, il lui aurait asséné plusieurs coups à l’avant-bras, à la main, au corps et à la tête. M. D. Sène affirme avoir réussi à se dégager avant de riposter d’un coup de poing, faisant tomber son agresseur. Mais ses adversaires auraient poursuivi leur déchaînement de violences avant de l’abandonner sur place.

​Grièvement blessé et perdant abondamment du sang, le maçon a dû se rendre difficilement à l’hôpital. Il s’en est sorti avec un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours. Le 3 novembre, il a déposé une plainte au commissariat central de Rufisque contre K. Fall et ses compagnons pour association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires à l’aide d’armes blanches.

​C. I. Diagne reconnaît les coups de tesson, mais minimise

​Convoqué par les enquêteurs le 13 novembre, C. I. Diagne a livré une version qui confirme une partie des faits dénoncés par le plaignant. Le menuisier de 38 ans reconnaît avoir pris un tesson de bouteille pour s’en prendre à M. D. Sène. Selon ses explications, il se trouvait avec sa petite amie Ndomsi lorsque celle-ci a reçu l’appel téléphonique du maçon. Jugeant leur conversation anormale, il lui aurait demandé de raccrocher. Il affirme ensuite avoir entendu Sène lui lancer un défi en lui demandant de venir lui parler directement.

​Vexé, M. D. Sène serait sorti pour en découdre avec lui. C. I. Diagne soutient qu’une bagarre a éclaté entre eux et que le maçon l’a d’abord passé à tabac. C’est à ce moment, affirme-t-il, qu’il a ramassé un tesson de bouteille pour lui porter un coup à la main gauche.

​Confronté aux accusations du plaignant, qui lui reproche plusieurs coups de tesson, il conteste cette version et assure n’en avoir porté qu’un seul. Une déclaration qui contraste avec le certificat médical faisant état de 21 jours d’incapacité temporaire de travail.

​L’autre protagoniste, K. Fall, éleveur de moutons domicilié à la cité Serigne Mansour Sy, tente de se dégager de toute responsabilité dans les blessures infligées au plaignant. Dans sa déposition, il affirme avoir aperçu son ami C. I. Diagne avec un tesson de bouteille. Inquiet de son état d’agitation, il aurait demandé à un certain Dièye de le suivre pour comprendre ce qui se passait.

​Arrivé sur les lieux, il dit avoir découvert une altercation impliquant C. I. Diagne, M. D. Sène et Ndomsi. Il reconnaît que son ami a attaqué le maçon avec le tesson de bouteille et lui a porté un coup à la main. Mais K. Fall conteste avoir participé à la bagarre. Il soutient même avoir retenu M. D. Sène pour empêcher C. I. Diagne de le blesser davantage.

​Une explication qui ne dissipe pas les soupçons des enquêteurs. Interrogé sur les accusations selon lesquelles il aurait immobilisé les bras de la victime avec un complice pour permettre à son ami de le frapper à plusieurs reprises, il a nié les faits. Il a toutefois reconnu avoir retenu le plaignant, expliquant que celui-ci était plus robuste et qu’il lui semblait plus facile de le maîtriser.

​Ndomsi change de version et se retrouve poursuivie pour faux témoignage

​Mais c’est l’audition de M. Mbengue, alias Ndomsi, qui va davantage compliquer le dossier. La commerçante se retrouve au centre de cette rivalité entre les deux hommes. Présentée dans le dossier comme la compagne de C. I. Diagne, elle affirme que M. D. Sène l’avait appelée alors qu’elle se trouvait avec son compagnon. Selon sa version, C. I. aurait repris le téléphone pour discuter directement avec le maçon. Elle soutient que Sène a ensuite invité son compagnon à sortir pour régler leur différend. Elle affirme avoir tenté de calmer C. I. Diagne afin d’éviter une bagarre.

​Ndomsi raconte également que M. D. Sène l’a injuriée et a voulu récupérer son téléphone portable. Une dame lui aurait finalement conseillé de quitter les lieux.

​La jeune femme affirme ainsi n’avoir pas assisté à la bagarre. Elle soutient même que C. I. Diagne ne l’a jamais frappée ce soir-là et qu’il ne détenait aucun tesson de bouteille.

​Des déclarations qui se heurtent aux autres auditions. En effet, M. D. Sène et K. Fall ont tous deux évoqué des violences exercées sur la jeune femme au cours de la soirée. Plus embarrassant encore, C. I. Diagne reconnaît lui-même avoir utilisé un tesson de bouteille contre le plaignant.

​Interrogée sur ces contradictions, Ndomsi maintient sa version. Elle affirme que son compagnon lui a simplement appris, le lendemain, qu’il avait été blessé à l’œil droit par M. D. Sène. Elle soutient également avoir quitté les lieux avant la bagarre.

​Les enquêteurs lui font alors remarquer que plusieurs déclarations la situent sur les lieux au moment des faits. Soupçonnée d’avoir voulu couvrir son compagnon, elle est interrogée sur la possibilité d’un faux témoignage destiné à protéger C. I. Diagne. Elle rejette cette accusation et affirme avoir relaté les faits de bonne foi. Mais les policiers ont estimé que ses déclarations étaient mensongères et l’ont placée en garde à vue, le 13 novembre dernier, pour faux témoignage.

​Au terme de l’enquête, C. I. Diagne, son ami K. Fall et Ndomsi ont été déférés ce lundi devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une femme mariée, M. Mbengue alias Ndomsi, 31 ans, est au centre d'une altercation entre deux hommes à Rufisque. - M. D. Sène, 23 ans, affirme avoir été blessé à coups de tessons de bouteille par C. I. Diagne, 38 ans, et accuse K. Fall de l'avoir immobilisé. - L'audition de Ndomsi, dont les déclarations contredisent les autres versions, a conduit à des poursuites pour faux témoignage.