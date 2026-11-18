societe

Auteur: Babacar SENE (correspondant) Saint-Louis

Saint-Louis : L’accès équitable aux toilettes au cœur des réflexions à la veille de la Journée mondiale

À la veille de la Journée mondiale des toilettes, célébrée le 19 novembre, Saint-Louis accueille une rencontre consacrée à l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures d’assainissement. Organisée par la Direction de l’assainissement, en collaboration avec ses partenaires, cette journée de réflexion vise à recueillir des propositions concrètes pour renforcer les politiques publiques et garantir un accès plus équitable aux toilettes, notamment pour les femmes, les filles et les personnes vulnérables.

La question de l’accès aux toilettes ne se limite pas à un enjeu d’infrastructures. Elle touche également à la dignité humaine, à la sécurité et à la santé publique. C’est autour de ces préoccupations que plusieurs acteurs institutionnels, organisations de la société civile, ONG, partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des communautés se sont réunis à Saint-Louis pour échanger sur les défis liés à l’assainissement.

Présidant cette rencontre, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a souligné l’importance de cette initiative qui doit permettre de faire émerger des recommandations utiles à l’amélioration des politiques publiques.

« Nous souhaitons disposer de contributions pertinentes, aussi bien pour les politiques publiques que pour le bien-être des populations », a-t-il expliqué. Pour l’autorité administrative, l’enjeu est de démocratiser l’accès à l’assainissement, qu’il s’agisse des grands ouvrages collectifs ou de l’accès direct des ménages aux toilettes.

De son côté, le directeur de l’Assainissement au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Oumar Sène, a insisté sur la nécessité de prendre davantage en compte les besoins spécifiques des couches vulnérables. Le panel technique organisé en prélude à la célébration officielle a notamment porté sur le thème des toilettes sûres pour les femmes et les filles, dans une perspective de justice et d’équité.

Selon lui, les échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, les filles et les personnes à mobilité réduite, qui ne disposent pas toujours d'installations adaptées à leurs besoins.

Avec la participation de l’UNICEF, des services du ministère, de la Cellule de planification, de représentants de l’approche « One Health » et de la Direction de l’équité, les discussions ont également abordé les questions de genre et les inégalités dans l’accès aux services d’assainissement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Saint-Louis accueille, à la veille de la Journée mondiale des toilettes du 19 novembre, une rencontre organisée par la Direction de l'assainissement pour améliorer l'accès aux infrastructures d'assainissement. - Le gouverneur Al Hassane Sall et le directeur de l'Assainissement Oumar Sène ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les besoins des femmes, des filles et des personnes vulnérables. - Les échanges ont mis en lumière les difficultés des femmes, des filles et des personnes à mobilité réduite, qui ne disposent pas toujours d'installations adaptées.