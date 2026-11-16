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Auteur: Senewebnews-RP

Saint-Louis : les cadavres de quatre femmes rejetés par la mer

La découverte de quatre corps de femmes à l’Hydrobase de Saint-Louis, signalée samedi au camp de base de Saré Dao, fait craindre un nouveau drame de l’émigration clandestine. Selon L’Observateur, les dépouilles ont été repêchées à l’embouchure du fleuve Sénégal. Leur découverte intervient dans un contexte déjà marqué par le naufrage meurtrier de Lompoul, survenu neuf jours plus tôt, faisant 45 morts.

Mais ce sont surtout les circonstances de cette découverte et l’état des corps qui inquiètent les secouristes. D’après le commandant Abdou Fall, coordonnateur du plan Orsec, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, les quatre femmes ont été retrouvées « intactes et préservées ». Un état qui contraste avec celui des victimes du naufrage de Lompoul, dont les dépouilles sont désormais « boursouflées et en état de décomposition avancée ».

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Pour les équipes de secours, cette différence est un élément important. Après neuf jours passés en mer, les corps des victimes de Lompoul présentent déjà des signes avancés de dégradation. Les quatre femmes découvertes à Saint-Louis pourraient donc être mortes beaucoup plus récemment. L’Observateur évoque ainsi la possibilité qu'« une autre pirogue fantôme » ait chaviré ces derniers jours, sans que le drame ait été signalé. Les courants marins auraient ensuite transporté les dépouilles jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal. Une hypothèse qui fait craindre un second naufrage clandestin, dont le nombre de victimes reste pour l'heure inconnu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre corps de femmes ont été repêchés à l'embouchure du fleuve Sénégal, à l'Hydrobase de Saint-Louis. - Selon le commandant Abdou Fall, les corps ont été retrouvés « intactes et préservés », contrairement à ceux du naufrage de Lompoul survenu neuf jours plus tôt (45 morts). - L'Observateur évoque la possibilité qu'« une autre pirogue fantôme » ait chaviré récemment, les courants ayant transporté les dépouilles jusqu'à l'embouchure.