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Saint-Louis : Les producteurs de riz de la vallée dénoncent la mévente et réclament le départ du ministre Serigne Guèye Diop

Auteur: Babacar SENE Correspondant Saint-Louis

il y a 1 jour 2602 Lectures 6 Commentaires | English
Saint-Louis : Les producteurs de riz de la vallée dénoncent la mévente et réclament le départ du ministre Serigne Guèye Diop

Saint-Louis : Les producteurs de riz de la vallée dénoncent la mévente et réclament le départ du ministre Serigne Guèye Diop

La tension monte dans la vallée du fleuve Sénégal. Réunis ce lundi en marche pacifique à Ross Béthio, des producteurs de riz ont organisé une importante mobilisation pour dénoncer la crise persistante qui frappe la filière. Confrontés à une mévente de leur production depuis plusieurs campagnes, ils accusent le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, d'être responsable de cette situation et demandent son départ.

À l'initiative du Comité interprofessionnel de la filière riz (Ciriz), cette manifestation, qualifiée de « meeting agricole », visait à alerter les autorités sur les difficultés économiques qui menacent l'ensemble des riziculteurs.

Le président d'honneur du Ciriz, Ousseynou Ndiaye, a expliqué que les producteurs ne manifestaient pas pour des raisons politiques, mais pour leur survie. « Nous organisons aujourd'hui un meeting agricole pour notre survie. Depuis trois campagnes, nous faisons face à une situation de mévente qui met les exploitations en grande difficulté », a-t-il déclaré.

Une production record qui ne trouve pas preneur

Selon Ousseynou Ndiaye, la vallée a enregistré des récoltes historiques ces dernières campagnes. En 2025, la production a atteint 303 000 t de paddy, avec un rendement moyen de 6,7 t/ha, soit environ 187 000 t de riz blanc.

À cette production s'ajoutent 142 000 t de paddy issues de l'hivernage 2025-2026, représentant environ 85 000 t de riz blanc ainsi que les prévisions de la contre-saison en cours, estimées à 284 000 t de paddy, soit 176 000 t de riz blanc.

Au total, les producteurs estiment que près de 448 000 t de riz blanc, correspondant à 729 000 t de paddy, sont concernées, pour une valeur évaluée à près de 157 milliards F CFA.

Pour les responsables de la filière, cette crise est aggravée par le maintien d'importants stocks de riz importé sur le marché sénégalais.

Ils rappellent qu'une convention de commercialisation avait été signée le 12 novembre 2025 avec le ministère du Commerce afin de limiter les importations. À cette période, les stocks de riz importé représentaient déjà environ 600 000 t, soit près de six mois de consommation nationale.

Selon eux, les mesures prévues n'ont jamais été appliquées, permettant aux importations de continuer alors que les récoltes locales s'accumulaient dans les rizeries et chez les producteurs.

Ousseynou Ndiaye estime que cette situation résulte d'une mauvaise gestion du dossier par le ministre Serigne Gueye Diop. 

Il rappelle qu'une crise similaire avait déjà été observée sous la présidence de Macky Sall, mais qu'elle avait été rapidement résolue grâce aux mesures prises par l'ancien ministre du Commerce, Alioune Sarr.

Les exploitations familiales menacées

Les producteurs redoutent désormais de lourdes conséquences sur les prochaines campagnes agricoles. Faute de liquidités, beaucoup d'exploitants ne seraient plus en mesure de rembourser leurs crédits bancaires ni de financer les prochains semis. Les prestataires de services agricoles et les agro-industries risquent également d'être affectés si les stocks actuels ne sont pas rapidement écoulés.

Face à cette situation, le Ciriz appelle les différents acteurs de la filière à unir leurs forces afin de défendre leurs intérêts communs.

Les producteurs réclament une audience urgente avec le président de la République ou à défaut avec le Premier ministre. Ils demandent notamment la mise en œuvre de mesures immédiates pour évacuer les stocks de riz blanc détenus par les rizeries ainsi que les stocks de paddy conservés par les producteurs. 

À plus long terme, ils souhaitent la mise en place d'un environnement favorable au développement durable de la riziculture sénégalaise.

Pour eux, après les défis liés aux changements climatiques et aux maladies affectant les productions, la principale menace est désormais la mévente, un obstacle majeur à l'objectif de souveraineté alimentaire que poursuit le Sénégal.

﻿

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal ont manifesté à Ross Béthio pour dénoncer une mévente persistante depuis trois campagnes. - Ils accusent le ministre du Commerce Serigne Guèye Diop d'être responsable de la crise et réclament son départ, pointant le maintien d'importations de riz malgré une convention de commercialisation. - Les producteurs demandent une audience urgente avec le président ou le Premier ministre pour évacuer les stocks et assurer la survie des exploitations familiales.
Auteur: Babacar SENE Correspondant Saint-Louis
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (6)

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  • image
    Ben il y a 1 jour
    Un dossier très facile à régler : 1) Evaluer les disponibilités locales par type et zone 2) Etude des Prix 3) Maillage du Marché 4) Campagne de Communication pour IMPOSER LE PRODUIT aux consommateurs locaux 5) PLANIFIER DES OPERATIONS DURANT LES GRANDES FÊTES RELIGIEUSES ( Magal/ Gamou) 5) Sensibiliser les Grands Importateurs 6) Arrêt des importations durant une période précise
  • image
    Loron il y a 1 jour
    Les producteurs de riz doivent prendre leur courage a deux mains et faire beaucoup de bruit, parceque le ministre doit avoir reçu beaucoup d’argent en-dessous de table des importateurs de riz pour faire ce sabotage
  • image
    Sandiara Mbour il y a 1 jour
    On ne choisit tes collaborateurs et on te demande de gérer des crises. Des compétences existent et le ministre le sait et les hautes autorités le savent. Donnez lui les moyens de travailler avec des compétences de valeur et vous verrez très vite les résultats

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