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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

Saint-Louis : un couple surpris en pleins ébats sexuels dans une voiture, le conducteur blesse les policiers et abandonne sa…

Un individu dont l’identité reste à déterminer a été surpris par une patrouille de police en pleins ébats dans une voiture avec une femme nommée M. F. Diop, au quartier Pikine de Saint-Louis, dans la nuit du samedi au dimanche. Alors que le couple a été sommé de se rhabiller et de sortir de son véhicule, une Mercedes Benz ML, le monsieur s’est réinstallé au volant et a démarré en trombe, abandonnant sur place la dame, qui avait obtempéré.

Dans son récit, Libération, qui révèle cette affaire, précise qu’en prenant la fuite, le mis en cause a percuté la voiture de police, l’envoyant dans le canal d’évacuation des eaux usées situé à proximité. Le journal ajoute que le fuyard a trainé sur plusieurs mètres l’agent A. Ndiaye, qui s’était agrippé à sa voiture.

Ce dernier et trois de ses collègues, blessés lors de l’incident, ont été conduits à l’hôpital régional de Saint-Louis pour des soins, souffle Libération. «Les recherches sont en cours pour l’interpellation du suspect pour les délits de mise en danger de la vie de fonctionnaires de police, destruction de biens appartenant à l’État, délit de fuite, attentat à la pudeur et refus d’obtempérer. Le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit», ajoute le quotidien d’information.

La même source rapporte que la dame surprise en pleins ébats est âgée de 21 ans, couturière et domiciliée à Diawling. Qu’elle a déclaré «ignorer l’identité de son compagnon qu’elle avait rencontré dans la ville pour une partie de jambe en l’air».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un couple a été surpris en pleins ébats sexuels dans une Mercedes Benz à Saint-Louis, dans la nuit du samedi au dimanche. - Le conducteur a pris la fuite, percuté la voiture de police et traîné un agent sur plusieurs mètres, blessant quatre policiers. - La femme, âgée de 21 ans, a déclaré ignorer l'identité de son compagnon ; le suspect est recherché pour plusieurs délits.