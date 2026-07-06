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Saint-Louis : un couple surpris en pleins ébats sexuels dans une voiture, le conducteur blesse les policiers et abandonne sa…

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 41671 Lectures 57 Commentaires | English
Saint-Louis : un couple surpris en pleins ébats sexuels dans une voiture, le conducteur blesse les policiers et abandonne sa…

Saint-Louis : un couple surpris en pleins ébats sexuels dans une voiture, le conducteur blesse les policiers et abandonne sa…

Un individu dont l’identité reste à déterminer a été surpris par une patrouille de police en pleins ébats dans une voiture avec une femme nommée M. F. Diop, au quartier Pikine de Saint-Louis, dans la nuit du samedi au dimanche. Alors que le couple a été sommé de se rhabiller et de sortir de son véhicule, une Mercedes Benz ML, le monsieur s’est réinstallé au volant et a démarré en trombe, abandonnant sur place la dame, qui avait obtempéré.

Dans son récit, Libération, qui révèle cette affaire, précise qu’en prenant la fuite, le mis en cause a percuté la voiture de police, l’envoyant dans le canal d’évacuation des eaux usées situé à proximité. Le journal ajoute que le fuyard a trainé sur plusieurs mètres l’agent A. Ndiaye, qui s’était agrippé à sa voiture.

Ce dernier et trois de ses collègues, blessés lors de l’incident, ont été conduits à l’hôpital régional de Saint-Louis pour des soins, souffle Libération. «Les recherches sont en cours pour l’interpellation du suspect pour les délits de mise en danger de la vie de fonctionnaires de police, destruction de biens appartenant à l’État, délit de fuite, attentat à la pudeur et refus d’obtempérer. Le parquet a été avisé et l’enquête se poursuit», ajoute le quotidien d’information.

La même source rapporte que la dame surprise en pleins ébats est âgée de 21 ans, couturière et domiciliée à Diawling. Qu’elle a déclaré «ignorer l’identité de son compagnon qu’elle avait rencontré dans la ville pour une partie de jambe en l’air».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un couple a été surpris en pleins ébats sexuels dans une Mercedes Benz à Saint-Louis, dans la nuit du samedi au dimanche. - Le conducteur a pris la fuite, percuté la voiture de police et traîné un agent sur plusieurs mètres, blessant quatre policiers. - La femme, âgée de 21 ans, a déclaré ignorer l'identité de son compagnon ; le suspect est recherché pour plusieurs délits.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (57)

Trier par :
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    242 ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Oh arreter c'est leur voiture, ils en font ce qu'ils veulent ; c'est une atteinte à la vie privée.
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    Auteur il y a 2 jours
    ....tu n'est pas normal toi!
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    fgth il y a 2 jours
    vrai les policiers n ont rien d autre a faire puisque les agresseurs sont trop dangereux pour eux ils vont fatiguer les automobilistes avec des pare brise fissure et les amoureux dans leur voiture cette police il faut la dissoudre elle sert a rien
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    Alain il y a 2 jours
    @Auteur  Ce qu'on appelle :prostitution sur la voie publique
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    ll il y a 2 jours
    pourquoi les arreter laisser les faire leur banekhou ca c atteinte à la vie privee
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    Atteinte il y a 2 jours
    Vie privée dans la rue? Mbeddë bi mbeddu Buur (les lieux publics appartiennent à l'État, donc la loi)
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    bizarre il y a 1 jour
    la police n'a pas eu le temps de noter la plaque d'immatriculation? En tout cas s'il ne peut être identifier ce serait une bonne bourde policière, tout le temps de se rhabiller et puis filer comme ça... mon vieux
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    attentat à la pudeur il y a 1 jour
    @Atteinte  Bugn ko défoon si chambre ken du wakhh. Dehors c'est attentat à la pudeur
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    Non il y a 1 jour
    Ils font ce qu'ils veulent oui, mais dans l'intimité. Pas sur la voie publique !!!
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    Sa voiture n’est pas public c’est une propriété privée. il y a 1 jour
    @Atteinte  Sa voiture n’est pas public c’est une propriété privée.
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    Pas daccord il y a 1 jour
    @Sa voiture n’est pas public c’est une propriété privée.  Comme derrière une fenêtre ou sur un balcon mais c'est interdit aussi. Atteinte à la pudeur.
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    Libérez il y a 1 jour
    je suis malade et alité mais les commentaires là, c'est chaud hein...je me tords de rires. Le conducteur avait un "serpent au bas-ventre". Il a voulu (se) libérer. .aussi simple que ça 😍 Des fois, c'est pas simple wo... Vous n'allez pas le jeter en prison pour ça, quand même? Hey proc'...
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    Bof il y a 2 jours
    Ce n’était pas nécessaire d’interpeller ce couple. La police peut faire son travail mais avec soutoureu. Humiliation inutile. Habitude de policier méchant.
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    Thierno il y a 2 jours
    Avoir des rapports sexuels dans un véhicule n'est pas une preuve de sutura. C'est un attentat à la pudeur qui est puni par la loi. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées pour ces faits et cela n'a pas été relayé par la presse. Les choses sont généralement réglées sans grand bruit. Il faudrait, donc, comprendre que c'est le délit de fuite avec des dégâts matériels et corporels sur un dépositaire de l'autorité publique qui l'a certainement ébruité.
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    df il y a 2 jours
    @Thierno  laissez les vivre leur idylle nom de Dieu!
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    Sale habitude il y a 2 jours
    Le véhicule est un domicile privé, ils n’ont rien fait au vu et au su de tout le monde. Et même si ce fait est un délit ( ce qui est loin d’être établi), on peut être policier et être intelligent. C’est du zèle malsain, une volonté détestable d’humilier les gens, qui n’a rien à voir avec la sauvegarde de l’ordre public. La vérité c’est que les policiers sont habitués et se plaisent à humilier. Mais ils le paieront ici ou la bas.
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    Nandité il y a 2 jours
    Un véhicule n'est pas une propriété privée dans la mesure où il se trouve sur la voie publique. Ça se voit que tu ne connais pas la loi ni tes propres droits et devoirs. Faire l'amour dans un véhicule sur la voie publique est punie par la loi.
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    Laue il y a 2 jours
    Pourquoi me policier s'est agrippé à la voiture ? Manque de professionnalisme
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    thiey il y a 2 jours
    Il a vu beaucoup de films
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    Deug il y a 1 jour
    En plus de trois autres policiers blessés c est du n importe quoi
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    RAHAN il y a 1 jour
    Si on l'accepte de nuit en voiture, demain, on va accepter de le faire de jour dans une voiture, puis un jour, on va se dire pourquoi pas accepter de le faire à la plage ou au marché? Et c'est comme ça qu'on va devenir nous-mêmes des animaux. Désolé!
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    Hh il y a 2 jours
    Dans les pays normaux on te surprend dans la voie publique entrain de faire cette merde vous allez prendre une lourde peine mais comme nous somme un pays de fou voila
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    Pfff il y a 1 jour
    Exactement.
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    Demba demba il y a 1 jour
    C’est faux tu prends juste une amende , parfois même on peut te laisser . C’est seulement au pays où l’on abuse avec la prison les européens ont compris que parfois il faut juste toucher à la poche
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    diobila il y a 2 jours
    il est formellement interdit de faire l'amour maintenant au Sénégal il faut seulement discuter entre une femme et un homme partout on est surveillé, même chez toi la femme de ménage ira racontera partout tes ebats avec ta femme et tout le monde en rira, et sachez qu'il y a une sérieuse menace pour ce qui est des libertés individuelles vous allez voir
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    Choqué il y a 1 jour
    C'est pathétique ce que font les policiers. Une fois je me suis garé sur la corniche le gars est venu par surprise avec une torche pour voir ce qui se passe à l'interieur de la voiture. Là ou j'étais garé vitres teintés les gens passent et repassent sans meme savoir qu'il ya quelqu'un dans les voitures. Prkoi ils font ça. C'est a la limite manquer de respects au gens. Arretez. Celui qui est dans sa voiture comment peut'il commettre attentat à la pudeur
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    Lol il y a 1 jour
    Tu roule en BENZ mais tu peux pas payer la chambre d'hotel ?
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    timide il y a 1 jour
    Il est peut etre timide. comme certains, trop timide pour demander un preservatif ou demander une chambre de passe. Cela me rappelle un marocain, qui durant son sejour, voulait une prostituée. Le chauffeur de taxi (qui a raconté lhistoire), a fait le tour des bars de Dakar mais à chaque fois les filles de joie exigeaient qu'il entre dans le bar (pour eviter racolage sur la voie publique) et lui disait qu'il ne pouvaoit pas entrer dans le bar parce que c'est haram (comme si coucher avec les prostituées ne l'était pas).
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    Bêtise Nandite il y a 1 jour
    Nandite Tu es beaucoup moins cultivé que tu le crois La cour suprême des États Unis et le conseil constitutionnel français ont rendu des décisions limitant le droit de la police de fouiller les véhicules. Dire qu’un véhicule cesse d’être privé parce qu’il est sur un lieu public c’est aussi idiot de dire qu’une maison n’est pas un lieu privé parce qu’elle se situe en plein quartier
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    Éric Thiam il y a 1 jour
    C’est un militant d’un parti politique 😂😂😂
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    humiliation inutile il y a 1 jour
    c'est une humiliation inutile. Pourquoi donner les initiales de cette fille ? Inutile . Pouquoi porter cette affaire privée sur SENEWEB ? Il y a des sujets plus importants à traiter. Soyez professionnels
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    Toto il y a 2 jours
    Qu’est ce que la police a à chercher à savoir ce qui se passe dans une voiture la nuit.
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    Fafa il y a 2 jours
    Les policiers ont beaucoup d autres choses a faire que d aller chercher des couples d amoureux dans leur voiture.
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    t il y a 1 jour
    prélévement sur la dame et tests ADN pour identifier, localiser et interpeller le fuyard en moins de 24H CHRONO..... L'insécurité commence ici dans notre NDOUMBELANE national ou les loups ont des peaux de chévres. ken khamoul kane moy kan? kane mo nekk fane? di deff lane??? li dou deuk way!!!!dans un pays organisé li police de proximité mokay bouclé rapidement.....
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    KHEGNE il y a 1 jour
    J'espere que le gars avait eu l'intelligence d'allumer la Clim sinon NDAW niari toune niou khassaw khegne si sororou auto bi.. Chim.. Je me demande meme avec le plafond de la voiture, le siege des voitures si etroits d'autant plus une Mercedes.. Gnenn di deff loulen nekh... NDAW LOU EUBEULEH... am khaliss dieundeu mercedes ou louer , et tu n'as meme pas la decence d'emmener cette fille dans un hotel.. sans doute un homme publique a Saint Louis
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    diobila il y a 2 jours
    ce qu'il faut savoir, au Sénégal se sont les interdits posés sur le sexe, ça a un double sens, dans un premier cas c'est vrai qu'il faut préserver nos mœurs et que les gens n'ont pas le droit de s'accoupler n'importe où, puis dans l'autre sens il y a aussi le respect de la vie privée des gens, au Sénégal parlant de sexe on est surveillé partout, la femme de ménage ira raconter partout les ébats de ses patrons via les réseaux sociaux et les gens vont rire, il y a que ça qui fait rire au Sénégal LE SEXE, ils aiment beaucoup ça
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    xxxx il y a 2 jours
    en quoi cest interdit😡
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    Deugg il y a 1 jour
    Laissez ñes faire l amour et arretez les aggresseurs
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    zoukana il y a 1 jour
    c est tellement dur de vivre dans ce pays le sexe est le seul moyen pour prendre plaisir et s évader de ce quotidien si dur
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    Jko il y a 1 jour
    Que la police veille bien. Ce gars a écrit une mercedes ML doit être un homme important pour oser faire des satanistes dans sa voiture et en plus blesser des policiers. Sûrement il va se payer un bandit pour qu'il prenne sa place ou user de ses relations
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    Sage il y a 1 jour
    C'est dans sa voiture. Allez régler les chambres de passe sans autorisation que grouille ce pays. J'espère que vous ne finirez pas par frapper chez nous pour nous verbaliser
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    Amma1 il y a 1 jour
    Policier tamit si 2 roues ak genre yi rek lagn sawarr fo diar gnou langa moussi mais quand il sagit des braqueurs et agresseurs doléne guiss.

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