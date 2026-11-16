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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Saint-Louis : un ressortissant belge retrouvé mort en état de putréfaction dans une chambre

Le commissariat central de Saint-Louis a été avisé, ce lundi 16 novembre 2026 à 10 h 30, de la découverte d'un corps sans vie dans une chambre de la maison de C. T. Dieng. La bâtisse est située en face du bar-restaurant « Chez Agnes », au quartier Ndioloffène.

Selon les éléments recueillis, la victime n'avait plus donné de nouvelles depuis quatre jours. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte, incommodés par une odeur nauséabonde qui s'échappait de la chambre. Ils ont alors défoncé la porte et ont découvert le corps sans vie, déjà en état de putréfaction. Ils ont aussitôt prévenu la police et les sapeurs-pompiers.

Dès l'appel reçu, la permanence de la police judiciaire s'est rendue sur les lieux pour les constatations, accompagnée de l'antenne de la Police technique et scientifique de Saint-Louis. Les enquêteurs ont trouvé, allongé sur un lit dans la chambre, le corps d'un homme de nationalité belge, en état de putréfaction.

Il s'agit de E. Angelosante, né le 26 août 1959 à Marchienne-au-Pont, en Belgique. Âgé de 67 ans, il exerçait comme superviseur mécanique au sein de la société Sicilsaldo Sénégal.

Pour les constatations d'usage, le service d'hygiène a été requis afin de procéder à la désinfection de la dépouille. Celle-ci a ensuite été transportée à l'hôpital régional pour y subir une autopsie. Le procureur de la République a été avisé de la découverte.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un ressortissant belge de 67 ans, E. Angelosante, a été retrouvé mort en état de putréfaction dans une chambre à Saint-Louis, au quartier Ndioloffène. - Les voisins ont donné l'alerte ce lundi 16 novembre 2026 à 10 h 30, incommodés par une odeur nauséabonde, après quatre jours sans nouvelles de la victime. - Le corps a été transporté à l'hôpital régional pour autopsie et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.