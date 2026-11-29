Saint-Louis : Un ressortissant franco-canadien de 79 ans retrouvé mort dans une chambre d’hôtel
Une découverte macabre a été faite ce 28 novembre 2026, dans une chambre de l’hôtel Mix Club, situé au quartier Nord de Saint-Louis. Selon les informations de Seneweb, un ressortissant franco-canadien âgé 79 ans a été retrouvé sans vie.
Les éléments du commissariat central de l’ile de Saint-Louis ont été alertés vers 10 h. La victime, identifiée sous le nom de D. G. H. Pierson, a été découverte allongée sur son lit, sans blessure ni trace apparente de violence, d’après la police.
D’après le propriétaire de l’établissement, le septuagénaire séjournait dans cet hôtel depuis septembre 2025. Il suivait également un traitement médical au centre médical de Garnison Nord.
Sur réquisition, le corps a été déposé à la morgue à l’hôpital régional de Saint-Louis. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce décès.
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.