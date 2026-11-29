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Auteur: Doudou Diop

Saint-Louis : Un ressortissant franco-canadien de 79 ans retrouvé mort dans une chambre d’hôtel

Une découverte macabre a été faite ce 28 novembre 2026, dans une chambre de l’hôtel Mix Club, situé au quartier Nord de Saint-Louis. Selon les informations de Seneweb, un ressortissant franco-canadien âgé 79 ans a été retrouvé sans vie.

Les éléments du commissariat central de l’ile de Saint-Louis ont été alertés vers 10 h. La victime, identifiée sous le nom de D. G. H. Pierson, a été découverte allongée sur son lit, sans blessure ni trace apparente de violence, d’après la police.

D’après le propriétaire de l’établissement, le septuagénaire séjournait dans cet hôtel depuis septembre 2025. Il suivait également un traitement médical au centre médical de Garnison Nord.

Sur réquisition, le corps a été déposé à la morgue à l’hôpital régional de Saint-Louis. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un ressortissant franco-canadien de 79 ans, identifié sous le nom de D. G. H. Pierson, a été retrouvé mort dans une chambre de l'hôtel Mix Club au quartier Nord de Saint-Louis le 28 novembre 2026. - La victime a été découverte allongée sur son lit, sans blessure ni trace apparente de violence, et séjournait dans cet hôtel depuis septembre 2025 tout en suivant un traitement médical au centre médical de Garnison Nord. - Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis, le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte.