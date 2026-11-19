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Auteur: SenewebNews-RP

Saly : Maïmouna D. soutire 16 millions F CFA à son amant belge et détruit son ménage avec des…

En juillet, le vacancier belge débarque au Sénégal, tombe sous le charme de Maïmouna D., une femme divorcée et mère de deux enfants, et lui offre d’emblée un premier cadeau d’un million de francs CFA. Mais les demandes financières répétées finissent par provoquer une rupture. La jeune femme parvient toutefois à le faire revenir en septembre et s’installe avec lui dans un appartement à Saly Portudal. C’est alors que le piège se referme, rapporte L'Observateur, qui a assisté à l'audience : profitant du profond sommeil de son compagnon, elle le filme nu à son insu et récupère, dans son téléphone, les numéros de son épouse et de ses enfants restés en Belgique.

Dès son réveil, poursuit la même source, le chantage commence. Maïmouna exige 10 millions sous la menace de diffuser les images intimes à sa famille. Pris de panique, le Belge lui remet d’abord 5 millions, avant d’effectuer d’autres virements entre le 26 septembre et le 6 octobre, pour un montant supplémentaire de 11 millions. Le préjudice global s’élève ainsi à 16 millions. Malgré l’argent encaissé, la prévenue finit par envoyer les vidéos à l’épouse et aux enfants de la victime, qui décide alors de porter plainte le 19 octobre.

À la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, Maïmouna D., reprise par le quotidien du Groupe futurs médias, plaide « l’erreur » et fond en larmes. Elle reconnaît la générosité de son ancien compagnon, qui prenait notamment en charge son loyer et ses frais médicaux, tout en affirmant avoir elle-même subi des menaces de sa part. De son côté, le Belge dénonce la destruction de son foyer et affirme que sa vie familiale est brisée. Son avocat réclame 15 millions de dommages et intérêts. Le procureur requiert une application ferme de la loi, évoquant notamment les antécédents de récidive de la prévenue. Maïmouna D. sera édifiée le 24 novembre prochain, date du délibéré.

Photo d'illustration : Intelligence Artificielle

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le vacancier belge a versé au total 16 millions F CFA à Maïmouna D., dont 5 millions puis 11 millions entre le 26 septembre et le 6 octobre. - Maïmouna D. a filmé son compagnon nu à son insu et récupéré les numéros de son épouse et de ses enfants en Belgique pour faire chantage. - Malgré l'argent reçu, elle a envoyé les vidéos à la famille de la victime, qui a porté plainte le 19 octobre ; le délibéré est fixé au 24 novembre.