societe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Saraya : quatre orpailleurs arrêtés après la destruction de câbles de fibre optique de la Sonatel

La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Saraya a arrêté quatre orpailleurs , L. Zongo, S. Seck, A. Rabo et E. Keita. Ils sont poursuivis pour destruction et dégradation de biens appartenant à autrui, après des coupures répétées du réseau de télécommunications sur l'axe Kharakhéna-Moussala.

Depuis octobre 2026, la Sonatel constatait des coupures de signal fréquentes. Les abonnés se plaignaient d'un débit internet dégradé et, par moments, d'une interruption totale des communications. La société a découvert que des câbles de fibre optique souterrains avaient été vandalisés à Kharakhéna et aux environs. Elle a déposé plainte contre X pour vol, recel de câbles et interruption des communications électroniques.

Dans la nuit du 3 novembre 2026, vers 2 heures du matin, les gendarmes se sont rendus sur les lieux à l'heure où les orpailleurs y travaillent. Ils ont surpris L. Zongo, S. Seck et A. Rabo en train de creuser le long de la ligne de fibre optique, où des fils sectionnés ont été retrouvés. Le lendemain, 4 novembre, vers 22 heures, E. Keita a été interpellé sur les lieux avec un détecteur de métaux et du matériel de prospection.

Les gendarmes ont saisi trois pompes à eau thermiques de marque Rato, une moto Apache, un détecteur de métaux et des piques.

Selon l'enquête, les suspects creusent des excavations à la recherche de terres aurifères. Ces travaux ont endommagé à plusieurs reprises les câbles de 36 fibres de la Sonatel, enfouis à environ 1,20 mètre de profondeur. Les enquêteurs attribuent à E. Keita un rôle central : muni de son détecteur, il repérait les zones à exploiter et y guidait les autres.

Les gendarmes écartent toutefois la thèse du vol avancée par la Sonatel. D'après eux, les câbles n'ont pas été volés, mais sectionnés, tantôt par inadvertance, tantôt volontairement, pendant le creusement.

Les quatre hommes nient toute responsabilité et accusent d'autres orpailleurs qui travailleraient dans la zone en journée. L. Zongo reconnaît cependant avoir creusé tout près des installations. S. Seck et A. Rabo admettent avoir vu les câbles en creusant, mais disent n'avoir causé aucun dommage. Tous demandent la clémence de la justice.

B. Diallo, représentant de la Sonatel, a déclaré que ces coupures perturbent notamment les paiements électroniques et les transactions des institutions de microfinance, au détriment des usagers et des acteurs économiques de la zone. Il a demandé l'application rigoureuse de la loi selon des sources de Seneweb proches du tribunal.

Les quatre hommes ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre orpailleurs ont été arrêtés par la brigade de recherches de Saraya pour destruction et dégradation de biens d'autrui après des coupures répétées du réseau de la Sonatel sur l'axe Kharakhéna-Moussala. - Trois d'entre eux ont été surpris dans la nuit du 3 novembre 2026 en train de creuser le long de la ligne de fibre optique, et le quatrième a été interpellé le 4 novembre avec un détecteur de métaux et du matériel de prospection. - Les gendarmes écartent la thèse du vol des câbles, affirmant qu'ils ont été sectionnés pendant le creusement, et les quatre hommes ont été déférés devant le procureur de Kédougou.