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Auteur: SenewebNews

Sécurisation des espaces commerciaux : Mouhamadou Makhtar Cissé fait du nouveau marché Sandaga son modèle

À l'invitation du maire de la commune de Dakar-Plateau, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, ce mardi, une visite d'inspection du chantier de reconstruction du marché Sandaga, en plein cœur de Dakar. Entouré des autorités administratives et des chefs des services de sécurité et de secours, il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et des dispositions prises pour la sécurisation de ce haut lieu du commerce dakarois.

Le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, entouré des autorités administratives et des chefs des services de sécurité, ce mardi, sur le chantier de Sandaga.

Sa silhouette blanche domine de nouveau l'avenue Émile Badiane. Le bâtiment central du marché Sandaga, en voie d'achèvement, a accueilli, ce mardi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Casques de chantier, gilets fluorescents et uniformes se sont mêlés sur les marches du futur temple du commerce dakarois, où Mouhamadou Makhtar Cissé s'est rendu à l'invitation du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye. Le ministre était accompagné du préfet de Dakar, du sous-préfet de Dakar-Plateau, du directeur de la Sécurité publique, du directeur de la Protection civile, du commandant adjoint de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et des services techniques en charge des travaux. Après une présentation du projet par l'architecte, la délégation a effectué une visite guidée de l'un des bâtiments, avant un point de presse au rez-de-chaussée de l'ouvrage.

Érigé en 1933, le bâtiment historique de Sandaga, symbole du commerce sénégalais, ne répondait plus aux normes de sécurité et d'hygiène. Démoli en août 2020, après le recasement des commerçants au marché du champ de courses, il renaît à l'identique, dans une version modernisée intégrant des infrastructures d'assainissement et des aménagements destinés à décongestionner ses abords. L'enjeu, désormais, est de livrer un équipement qui conjugue la mémoire architecturale du lieu et les standards d'un marché moderne.

« Moderniser les marchés sans casser l'activité économique »

Face à la presse, le ministre est revenu sur le but de sa visite, en insistant sur la nécessité de moderniser les marchés. « Les marchés sont essentiels à l'économie populaire, à l'emploi, à l'approvisionnement des ménages et aux recettes des collectivités. Mais leur désorganisation pose des problèmes de sécurité, d'hygiène, de mobilité urbaine et d'aménagement du territoire », a d'emblée posé Mouhamadou Makhtar Cissé. Incendies à répétition, encombrement de la voie publique, installations électriques anarchiques : autant de risques qui interpellent directement le département en charge de la sécurité publique et de la protection civile.

Quant à la démarche des pouvoirs publics, le ministre de l'Intérieur en a décliné les grandes lignes : « Il faut moderniser les marchés sans casser l'activité économique : construire des marchés plus sûrs, créer des espaces de recasement adaptés, identifier les commerçants, assainir les sites, sécuriser les installations électriques, organiser les allées de circulation, renforcer la prévention des incendies et associer les commerçants aux décisions. » À ses yeux, Sandaga doit être l'exemple du modèle des marchés modernes au Sénégal. Le ministre a toutefois invité les promoteurs à associer davantage les services de l'État durant tout le processus, afin que les exigences de sécurité accompagnent le projet de bout en bout.

Le nouveau bâtiment du marché Sandaga, reconstruit à l'identique de l'édifice de 1933.

L'espace public, « une responsabilité de tous »

Élargissant le propos, Mouhamadou Makhtar Cissé s'est longuement attardé sur la gestion de l'espace public, une question qui, a-t-il martelé, relève « de la responsabilité de tous » : État, collectivités territoriales, commerçants et citoyens. Le ministre a terminé par un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité pour le travail quotidien abattu. Il les a toutefois invitées à plus de vigilance, notamment en multipliant les patrouilles et en marquant une présence dissuasive, surtout la nuit, afin d'instaurer un sentiment de sécurité au sein des populations.

La méthode du terrain

Cette immersion sur le chantier de Sandaga illustre la méthode qu'affectionne le nouveau patron de la Place Washington. Depuis sa nomination, le 1er juin dernier, dans le gouvernement d'Ahmadou Al Aminou Lô, Mouhamadou Makhtar Cissé enchaîne les visites de terrain : Direction générale de la Police nationale, Direction de la police judiciaire, École nationale de police, état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à la caserne Malick Sy, sans oublier sa tournée auprès des autorités religieuses. Inspecteur général d'État, ancien directeur général des Douanes et de la Senelec, ancien ministre du Budget puis du Pétrole et des Énergies, ce haut fonctionnaire au parcours dense a fait du contact direct avec les hommes et les réalités opérationnelles sa marque de fabrique.

La visite s'est déroulée sans incident. Au terme du point de presse, le ministre a posé avec les autorités administratives, les forces de sécurité et les ouvriers du chantier. Une image qui résume l'ambition affichée : faire du nouveau Sandaga, au-delà du symbole, un modèle de marché sécurisé au cœur de la capitale

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé a visité le chantier de reconstruction du marché Sandaga à Dakar pour inspecter l'avancement des travaux et les mesures de sécurité. - Le bâtiment historique de 1933, démoli en août 2020, est reconstruit à l'identique avec des normes modernes d'assainissement et de sécurité. - Cissé a présenté une feuille de route pour moderniser les marchés sans nuire à l'économie, incluant la sécurisation des installations électriques et la prévention des incendies.