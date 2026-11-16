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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Sédhiou : un enseignant placé en garde à vue dans une affaire de vente d'une parcelle appartenant à autrui

Le 14 novembre 2026, M. M. Fall, enseignant à l'école élémentaire El Hadj Dembo Coly, a été placé en garde à vue dans les locaux de la police de Sédhiou. Cette mesure fait suite à un soit-transmis n° 511 RD/TGIS, daté du 27 août 2026, qui confie une enquête exhaustive et diligente au Commissaire central de Sédhiou. Le Procureur a été informé de la mesure.

M. M. Fall âgé de 48 ans est domicilié au quartier Moricounda, à Sédhiou. L'affaire part de la plainte de P. M. Tamba. Celui-ci déclare s'être rendu au Bureau du Cadastre de Sédhiou pour entamer les formalités de morcellement du lot n° 290, situé à Santassou et appartenant à son défunt père, S. Tamba. Les agents lui ont alors notifié que cette parcelle avait déjà été vendue à M. M. Diallo, et que les vendeurs étaient O. Diop et M. M. Fall.

Selon l'enquête de la police, O. Diop, âgé de 42 ans, est topographe en service au Bureau du Cadastre de Sédhiou. Il avait déjà été interpellé par la Gendarmerie dans le cadre d'une autre procédure. Il a néanmoins été entendu sur procès-verbal dans la présente affaire.

M. M. Fall demeure en garde à vue et l'enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. M. Fall, enseignant de 48 ans à l'école élémentaire El Hadj Dembo Coly, a été placé en garde à vue le 14 novembre 2026 à la police de Sédhiou. - L'affaire découle de la plainte de P. M. Tamba, qui a appris au Cadastre que le lot n° 290 de son défunt père à Santassou avait été vendu à M. M. Diallo par O. Diop et M. M. Fall. - O. Diop, topographe au Bureau du Cadastre de Sédhiou, a été entendu sur procès-verbal ; M. M. Fall reste en garde à vue et l'enquête se poursuit.