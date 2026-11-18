Sédhiou : Un jeune ouvrier succombe à ses blessures après un accident de moto à Dianaba
Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un jeune ouvrier ce mercredi sur l’axe Kolda - Sédhiou. La victime avait quitté Kolda dans la matinée à bord d’une moto-Jakarta, en direction de Sédhiou. Arrivée à hauteur du village de Dianaba, il a violemment heurté un poteau électrique en tentant d'éviter un âne qui traversait la chaussée. Grièvement blessé dans l’accident, il a été rapidement évacué au poste de santé de la localité. Malgré sa prise en charge, le jeune ouvrier a finalement succombé à ses blessures.
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