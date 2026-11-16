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Auteur: Cheikh CAMARA et Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)

Semaine mondiale de l’Entreprenariat 2026 : la DER/FJ mobilise l’écosystème entrepreneurial autour de l’innovation et des opportunités

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), en collaboration avec le Comité national d’organisation de la GEW Sénégal, organise une série d’activités à Dakar, à Thiès et dans plusieurs régions du Sénégal, dans le cadre de la semaine mondiale de l’Entreprenariat (Global Entrepreneurship Week – GEW), célébrée du 16 au 22 novembre 2026.

L’édition de cette année, placée sous le thème : « Les entrepreneurs s’épanouissent ici », vise à offrir aux entrepreneurs des espaces d’apprentissage, d’innovation, de partage d’expériences et de mise en relation, afin de favoriser le développement de leurs initiatives.

La cérémonie officielle de lancement, tenue ce lundi 16 novembre 2026, à la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès, en présence du Délégué général, Dr Abdoulaye Niane, des partenaires et des différents acteurs institutionnels, a donné le coup d’envoi d’une programmation qui se déploiera principalement jusqu’au 20 novembre, avec notamment des expositions d’entrepreneurs, des séances de coaching et des rencontres consacrées à l’Entreprenariat féminin.

Un engagement durable en faveur des femmes et des jeunes

À travers sa politique de soutien et de promotion de l’initiative entrepreneuriale, la DER/FJ, indique Dr Abdoulaye Niane, poursuit sa dynamique de facilitation de l’accès au financement et de renforcement des capacités entrepreneuriales. Son accompagnement couvre les différentes étapes du parcours entrepreneurial, de la structuration des projets à leur développement, en passant par la formation, la formalisation, le financement et le suivi des activités. Une intervention qui s’inscrit dans une démarche d’inclusion économique et territoriale, visant à rapprocher les opportunités des femmes et des jeunes et à contribuer à la création d’emplois durables.

Depuis sa création, la DER/FJ, rappelle M. Niane, a accompagné de nombreux entrepreneurs à travers ses dispositifs de financement et d’appui, favorisant l’émergence et la consolidation d’activités économiques dans plusieurs secteurs et territoires. À fin octobre 2026, le bilan global des interventions de la DER/FJ, tous mécanismes et guichets confondus, s’établit à 307 830 bénéficiaires, 711 145 crédits décaissés et près de 220 milliards FCFA de financements accordés.

Ces résultats cumulés traduisent l’ampleur de l’action de l’institution en faveur de l’entrepreneuriat, à travers des interventions couvrant une diversité de secteurs économiques et de profils entrepreneuriaux. La GEW 2026, selon le Délégué général, sera ainsi l’occasion de valoriser ces réalisations et de mettre en lumière les parcours de bénéficiaires qui, grâce à leur engagement et à l’accompagnement reçu, contribuent au dynamisme économique du pays.

Une programmation riche, inclusive et portée par des partenariats stratégiques

Tout au long de la semaine, la DER/FJ, en synergie avec ses partenaires tels que Jokkolab, Wave Sénégal, le Women’s Investment Club (WIC), l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) Force N , Deloitte, ESP et d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial, proposera une programmation diversifiée autour de l’innovation, de la formation, de l’accès aux opportunités de financement, de l’accompagnement, du développement des entreprises, du partage d’expériences et des rencontres professionnelles.

Une dynamique partenariale qui traduit la volonté de la DER/FJ de construire des réponses collectives et inclusives, en mobilisant les expertises et les ressources de chaque acteur au service de l’entrepreneuriat. Une attention particulière sera accordée aux femmes, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et aux entrepreneurs issus de tous les territoires.

Parmi les principaux temps forts figurent : « la Clinique de l’Entreprenariat, organisée au siège de la DER/FJ, pour offrir aux porteurs de projets et entrepreneurs des conseils personnalisés et des échanges avec des experts ; les Fabdays, consacrés à la fabrication numérique, aux nouvelles technologies et aux industries créatives ; femmes & STEM ou la place des femmes dans les sciences et les technologies ; les ateliers sur l’Entreprenariat féminin et le bien-être entrepreneurial, abordant notamment l’inclusion et la santé mentale ; les masterclass et rencontres professionnelles, portant sur le marketing digital, le développement des entreprises et les opportunités de partenariat, notamment à travers le Business Match. »

Dans les départements de Kaolack, Fatick et Kaffrine, les antennes départementales de la DER/FJ seront également mobilisées à travers le programme Naatal Sine Saloum, avec l’appui financier d’Enabel, pour des sessions de préparation au pitch destinées aux entrepreneurs locaux. La semaine sera aussi marquée par la campagne : « La DER/FJ raconte ses champions », consacrée à la valorisation des réussites de bénéficiaires accompagnés par l’institution. Enfin, un panel institutionnel sur les politiques publiques de l’Entreprenariat et les perspectives de développement de l’écosystème est prévu le 20 novembre 2026.

Fédérer les acteurs pour un Entreprenariat inclusif et durable

À travers sa participation à cette mobilisation nationale, la DER/FJ réaffirme ainsi son engagement à travailler en synergie avec les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, les structures d’accompagnement et le secteur privé pour renforcer l’écosystème entrepreneurial sénégalais. Aussi elle invite les entrepreneurs, les porteurs de projets, les investisseurs, les partenaires institutionnels et le grand public à participer aux différentes activités de cette édition 2026. Le programme détaillé et les modalités de participation sont disponibles sur ses plateformes officielles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La DER/FJ organise la Semaine mondiale de l’Entreprenariat du 16 au 22 novembre 2026 à Dakar, Thiès et dans plusieurs régions du Sénégal, sous le thème « Les entrepreneurs s’épanouissent ici ». - Le lancement officiel a eu lieu le lundi 16 novembre 2026 à la Manufacture sénégalaise des arts décoratifs de Thiès, en présence du Délégué général Dr Abdoulaye Niane. - À fin octobre 2026, la DER/FJ totalise 307 830 bénéficiaires, 711 145 crédits décaissés et près de 220 milliards FCFA de financements accordés.