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Auteur: Awa FAYE

Sénégal oriental : le Chef de l'État engage le Gouvernement à accélérer la construction des infrastructures et la mise en oeuvre des projets hydrauliques

« Tambacounda et Kédougou restent des territoires à fort potentiel agricole, forestier, touristique et minier », a d’emblée déclaré le Président de la République, ce jour, en Conseil des ministres, au cours de sa communication axée sur le développement durable du Pôle-territoire Sénégal oriental. Ce faisant, Bassirou Diomaye Faye a engagé le Gouvernement à accélérer les infrastructures de sécurité et de désenclavement, ainsi que les projets hydrauliques et d’électrification dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental. « A cet égard, il souligne l’impératif d’une maîtrise stratégique et souveraine du développement du secteur minier dans les zones d’exploitation, en partenariat responsable avec les sociétés privées régulièrement installées, les collectivités territoriales et les populations. Aussi signale-t-il l’importance de veiller à l’activation effective des fonds du secteur minier destinés au développement économique et à la réalisation d’infrastructures sociales de base dans les zones d’exploitation minière », lit-on dans le document parcouru.

Tournée économique du 26 au 30 novembre 2026 à Tamba et à Kédougou

Au demeurant, poursuit-on, le Président de la République insiste sur les efforts de réhabilitation des sites miniers, de préservation de l’environnement et de la biodiversité, non sans rappeler au Ministre des Mines et de la Géologie l’urgence de mettre en place le Comptoir national de Commercialisation de l’Or.

« Enfin, il annonce qu’il effectuera, du 26 au 30 novembre 2026, une tournée économique dans les Régions de Kédougou et Tambacounda, axée, entre autres, sur le développement du secteur des Mines et de la Géologie », ajoute-on.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a engagé le Gouvernement à accélérer les infrastructures de sécurité et de désenclavement, ainsi que les projets hydrauliques et d'électrification dans le cadre du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental. - Il a souligné l'impératif d'une maîtrise stratégique et souveraine du développement du secteur minier et l'importance de veiller à l'activation effective des fonds du secteur minier destinés au développement économique et aux infrastructures sociales de base. - Il a annoncé une tournée économique du 26 au 30 novembre 2026 dans les Régions de Kédougou et Tambacounda, axée entre autres sur le développement du secteur des Mines et de la Géologie.