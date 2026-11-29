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Auteur: Dialy Ibrahima DIÉBAKHATÉ

Série noire au Cap-Skirring : la mort tragique d’un jeune conducteur à Kabrousse remet l’urgence sécuritaire sur la table

​Un jeune conducteur de « taf-taf » a perdu la vie à Kabrousse, dans le département d’Oussouye, à la suite d’une altercation. Un mécanicien, présenté comme un ami de la victime, a été interpellé par la gendarmerie. Ce drame ravive les inquiétudes sur la sécurité dans la station balnéaire du Cap-Skirring et les villages voisins.

​Selon les premières informations recueillies, le jeune conducteur aurait été mortellement blessé avec un tournevis au cours de la dispute. Le mécanicien est soupçonné d’avoir porté le coup fatal. Les circonstances exactes de cette rixe restent toutefois à établir par les enquêteurs.

​Plusieurs affaires meurtrières ont marqué la zone

​Ce drame vient s’ajouter à une série de faits divers sanglants ayant récemment endeuillé la zone. En février 2024, un vigile et un charpentier avaient été tués par balles lors d’un cambriolage perpétré dans une résidence de la baie de Boucotte. Le même mois, la mort violente de Binta Fall, une jeune coiffeuse, avait également profondément marqué le Cap-Skirring. Plus récemment, en octobre 2025, Idrissa Diallo, âgé de 28 ans, avait été mortellement poignardé à la suite d’une dispute autour d’une partie de cartes.

​Face à cette recrudescence de la criminalité, des habitants avaient organisé une marche le 30 mars 2024 pour réclamer le renforcement des effectifs de la gendarmerie, l’ouverture d’un commissariat de police et l’amélioration de l’éclairage public. Le maire de Diembéring avait alors également évoqué la création d’une brigade navale. En mars 2026, la gendarmerie avait par ailleurs annoncé avoir déjoué un cambriolage visant l’usine de la SODECA au Cap-Skirring.

​Plus de deux ans après la mobilisation citoyenne de mars 2024, la tragédie de Kabrousse remet avec acuité au premier plan les revendications des populations en faveur d’un renforcement de la prévention et du maillage sécuritaire, aussi bien dans la station balnéaire que dans les villages voisins.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un jeune conducteur de « taf-taf » a perdu la vie à Kabrousse, dans le département d’Oussouye, après une altercation ; un mécanicien présenté comme un ami de la victime a été interpellé par la gendarmerie. - Selon les premières informations, le jeune conducteur aurait été mortellement blessé avec un tournevis lors de la dispute, le mécanicien étant soupçonné du coup fatal, les circonstances exactes restant à établir. - Ce drame s’ajoute à une série de faits divers sanglants dans la zone, dont la mort de Binta Fall en février 2024 et celle d’Idrissa Diallo, 28 ans, poignardé en octobre 2025 après une dispute autour d’une partie de cartes.