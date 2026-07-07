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Sexe tarifé, drogue et alcool à Nord-Foire : Cinq prostituées et trois hommes arrêtés par la BR de Faidherbe

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 23 heures 9162 Lectures 5 Commentaires | English
Sexe tarifé, drogue et alcool à Nord-Foire : Cinq prostituées et trois hommes arrêtés par la BR de Faidherbe

Sexe tarifé, drogue et alcool à Nord-Foire : Cinq prostituées et trois hommes arrêtés par la BR de Faidherbe

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Sous le commandement du général Martin Faye, haut-commandant de la gendarmerie nationale, la brigade de recherches de Dakar a mené une opération contre un réseau de prostitution clandestine et de débauche organisé via les réseaux sociaux dans le quartier de Nord-Foire.

Le point de départ : un renseignement sur deux appartements suspects

Tout est parti d'informations faisant état de l'existence de deux appartements situés à Nord-Foire utilisés comme lieux de prostitution clandestine. Selon ces renseignements, des rencontres sexuelles tarifées y étaient organisées, avec une prise de contact via les réseaux sociaux et diverses plateformes en ligne. Sur cette base, la BR a engagé des investigations discrètes.

Les enquêteurs ont d'abord procédé à la localisation précise des deux appartements visés. Cette étape a été suivie de deux jours de surveillance et de filature destinés à confirmer les activités suspectées avant toute intervention. C'est au terme de ce dispositif que les gendarmes ont jugé le moment propice pour agir.

Le lundi 6 juillet 2026, ils ont mené une opération simultanée dans les deux appartements ciblés. C'est ce qu'a précisé à Seneweb le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Huit personnes présentes sur les lieux ont été interpellées : cinq femmes et trois hommes.

Des saisies multiples lors des perquisitions

Les perquisitions menées dans les deux appartements ont permis la découverte et la saisie de plusieurs objets et produits, parmi lesquels des préservatifs usagés et non usagés ; une vingtaine de téléphones portables probablement utilisés dans le cadre d'activités de prostitution en ligne ; des huiles et des lubrifiants ; du haschisch ; des boissons alcoolisées et divers accessoires destinés à des pratiques sexuelles.

Entendues au cours de leur audition, les cinq femmes interpellées ont reconnu exercer des activités de prostitution. Les deux plus jeunes hommes, quant à eux, ont expliqué s'être rendus sur les lieux pour solliciter des prestations sexuelles tarifées. Le troisième homme, plus âgé que les deux premiers, s'est présenté comme le propriétaire des deux appartements. L'enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Cinq femmes et trois hommes ont été interpellés lors d'une opération de la brigade de recherches de Dakar à Nord-Foire. - Les perquisitions ont permis de saisir des préservatifs, téléphones, haschisch, alcool et lubrifiants. - Les femmes ont reconnu se prostituer, deux hommes ont admis chercher des prestations sexuelles tarifées, et le troisième s'est présenté comme propriétaire des lieux.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    Diambar il y a 22 heures
    La prostitution est légale ou pas ? Elle est tolérée au Senegal ou pas ? tolérée ou légale ? pourquoi les arrête-t-on ? ou bien pas de license et pas de papiers ? Faudrait savoir..Ils ont dit que l'enquete se poursuit, donnez-nous les résultats !
  • image
    rgr il y a 22 heures
    la prostitution est légale à condition d'avoir un carnet de santé par c ontre le proxénétisme (genre sweet beauté) et le racolage sont interdits
  • image
    Faut bien lire tu comprendra que c&apos;est légal il y a 21 heures
    Juste qu'ils n'ont pas de carte

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