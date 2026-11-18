societe

Auteur: Senewebnews-RP

Surpris en pleine nuit dans un daara : l'intrus écope de 5 ans ferme

Dans la nuit du 6 novembre, vers 4 heures du matin, le prévenu, M. Fall, un éleveur de 23 ans domicilié à Zac Mbao, a escaladé le mur d'une école coranique. Il aurait ensuite tenté de retirer les sous-vêtements de trois talibés âgés de 12 ans qui dormaient sous une tente, pointe L’Observateur. Alertés par les jeunes victimes, les occupants des lieux ont immédiatement mis hors d'état de nuire l'intrus.

Jugé par la suite, le prévenu a reconnu à la barre avoir escaladé le mur, tout en niant les accusations principales. Il a soutenu qu'en état d'ivresse, il cherchait simplement un endroit où dormir.

Malgré ses dénégations et ses excuses, avance le quotidien du Groupe futurs médias, le tribunal l'a déclaré coupable d'acte contre nature sur mineurs après avoir entendu les témoignages des victimes et du responsable du daara. Selon la même source, il a été condamné à cinq ans de prison ferme, une peine supérieure aux trois ans requis par le parquet.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 6 novembre vers 4 heures, M. Fall, éleveur de 23 ans, a escaladé le mur d'une école coranique et aurait tenté de retirer les sous-vêtements de trois talibés de 12 ans. - Le prévenu a reconnu avoir escaladé le mur mais nié les accusations, affirmant qu'en état d'ivresse il cherchait un endroit où dormir. - Le tribunal l'a déclaré coupable d'acte contre nature sur mineurs et l'a condamné à cinq ans de prison ferme, une peine supérieure aux trois ans requis par le parquet.