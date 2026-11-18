Surpris en pleine nuit dans un daara : l'intrus écope de 5 ans ferme
Dans la nuit du 6 novembre, vers 4 heures du matin, le prévenu, M. Fall, un éleveur de 23 ans domicilié à Zac Mbao, a escaladé le mur d'une école coranique. Il aurait ensuite tenté de retirer les sous-vêtements de trois talibés âgés de 12 ans qui dormaient sous une tente, pointe L’Observateur. Alertés par les jeunes victimes, les occupants des lieux ont immédiatement mis hors d'état de nuire l'intrus.
Jugé par la suite, le prévenu a reconnu à la barre avoir escaladé le mur, tout en niant les accusations principales. Il a soutenu qu'en état d'ivresse, il cherchait simplement un endroit où dormir.
Malgré ses dénégations et ses excuses, avance le quotidien du Groupe futurs médias, le tribunal l'a déclaré coupable d'acte contre nature sur mineurs après avoir entendu les témoignages des victimes et du responsable du daara. Selon la même source, il a été condamné à cinq ans de prison ferme, une peine supérieure aux trois ans requis par le parquet.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.