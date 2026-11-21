societe

Auteur: Seneweb-News

TCL offre au Village olympique de la jeunesse un écran de pointe à très faible consommation pour un usage quotidien

DAKAR, Sénégal, le 30 octobre 2026 — TCL, partenaire olympique et paralympique mondial, a fait don à l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), au Sénégal, d’un système d’affichage solaire à très faible consommation. Adapté à l’extérieur, il consomme environ deux fois moins d’énergie que des écrans comparables. Il servira de point d’information sur le campus, qui accueillera le Village olympique de la jeunesse lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.

La cérémonie de remise du don a réuni Kirsty Coventry, présidente du CIO, le professeur Mababa Diagne, recteur de l’UAM, Boubacar Camara, ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, Jacky Heung, ambassadeur des actions caritatives de TCL, et Sunny Yang, directrice générale de TCL Industries pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

« Grâce à la technologie d’affichage de TCL, ce nouvel écran enrichira les équipements de notre campus et offrira de nouvelles possibilités aux étudiants et aux enseignants », a déclaré le professeur Diagne.

« La technologie doit faire avancer l’innovation et apporter des bénéfices concrets aux communautés que nous servons. Par ce don, nous voulons montrer comment des solutions économes en énergie peuvent favoriser le développement durable et donner à la jeunesse les moyens d’agir. Chez TCL, nous pensons que notre croissance en Afrique va de pair avec nos responsabilités envers les communautés dont nous faisons partie », a déclaré Sunny Yang, directrice générale de TCL Industries pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Un affichage de pointe alliant luminosité et efficacité énergétique

Le système est équipé d’un écran TCL CSOT de 75 pouces à couleurs séquentielles (Field Sequential Color, FSC). Il atteint une luminosité de 4 000 nits pour une puissance d’environ 300 W. En remplaçant les filtres conventionnels par l’alternance rapide de lumières rouge, verte et bleue, cette technologie utilise mieux la lumière et offre une transmission lumineuse supérieure à 15 %.

Cette technologie illustre les efforts de TCL CSOT pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique de ses écrans. Elle s’inscrit dans la vision « Screen Universe » de TCL, qui vise à intégrer les écrans de pointe au quotidien. Installé à l’UAM, l’écran servira de point d’information en extérieur et restera lisible même en plein soleil.

L’écran FSC de TCL CSOT allie luminosité et efficacité énergétique

TCLArt et TCLYoung soutiennent l’art local et la relève créative

À Dakar, TCL soutient aussi la culture locale avec son initiative TCLArt. Le groupe participe au projet d’art urbain Yeesal, qui réunit artistes et communautés du Sénégal pour réaliser de grandes fresques dans l’espace public. Le projet accompagne 43 artistes, notamment des créateurs de moins de 35 ans, dont les œuvres s’inspirent des athlètes africains, de la diversité culturelle et des aspirations de la jeunesse. Ces fresques s’inscriront durablement dans le paysage urbain de Dakar. Elles valorisent la créativité locale et témoignent du soutien de TCL aux jeunes talents à travers TCLYoung.

TCL renforce sa présence en Afrique pour une croissance partagée

Ce don et le partenariat avec Yeesal prolongent plus de vingt ans de présence en Afrique. TCL est entré sur le marché africain en 2004. Ses téléviseurs et appareils électroménagers sont aujourd’hui vendus dans près de 50 pays africains, avec l’appui de six filiales commerciales et de trois unités opérationnelles régionales. Le groupe continue de renforcer sa présence commerciale sur le continent. Il a ouvert à Johannesburg son premier magasin expérientiel en Afrique et mis en place son propre réseau de vente et de distribution au Kenya.

Grâce à son réseau commercial et à ses activités locales, TCL renforce ses liens avec les clients et consommateurs africains. Le groupe s’appuie sur son expertise technologique mondiale et sa connaissance des marchés locaux pour mieux répondre aux besoins sur le continent.

À propos de TCL

Fondé en 1981, TCL développe des produits et des expériences de nouvelle génération pour un quotidien plus connecté et plus sain.

Avec 50 centres de recherche et développement et 47 sites de production dans le monde, TCL est présent dans plus de 160 pays et territoires et renforce sa position parmi les marques mondiales de technologies intelligentes. Pour continuer à inspirer le dépassement de soi, TCL est devenu partenaire olympique et paralympique mondial officiel dans la catégorie des équipements audiovisuels domestiques et des appareils électroménagers.

https://www.tcl.com/global/en

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - TCL a fait don à l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) au Sénégal d'un système d'affichage solaire à très faible consommation, adapté à l'extérieur et consommant environ deux fois moins d'énergie que des écrans comparables. - L'écran, équipé d'une dalle TCL CSOT de 75 pouces à couleurs séquentielles (FSC), atteint 4 000 nits pour une puissance d'environ 300 W et servira de point d'information sur le campus qui accueillera le Village olympique de la jeunesse lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. - TCL soutient aussi à Dakar le projet d'art urbain Yeesal, qui accompagne 43 artistes dont des créateurs de moins de 35 ans, prolongeant plus de vingt ans de présence en Afrique depuis son entrée sur le marché en 2004.