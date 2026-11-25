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Auteur: Léna THIOUNE

TDS-SA : Le procès du secrétaire général du SYNPAP fixé au 26 novembre

Le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel et de la presse (SYNPAP) appelle les travailleurs de la Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) à se mobiliser en soutien à son secrétaire général, Ngor Diouf, dont le procès est prévu ce jeudi 26 novembre 2026 au palais de Justice de Dakar.

« Le SYNPAP appelle l’ensemble des travailleurs à faire preuve de solidarité et à se mobiliser, dans le calme, la dignité et le respect des institutions, aux côtés de notre secrétaire général », indique le communiqué rendu public ce mercredi 25 novembre 2026.

Le syndicat précise que la procédure judiciaire fait suite au point de presse conjoint organisé par les deux syndicats de la TDS-SA, le 11 juin 2026. Cette rencontre avait notamment porté sur la situation de l’entreprise et les préoccupations des travailleurs. À la suite de cette sortie, « une procédure de citation directe a été engagée à l’encontre de notre camarade Ngor Diouf », rappelle le SYNPAP.

Dans son communiqué, l’organisation syndicale défend la légitimité de cette prise de parole, estimant que « la défense des intérêts des travailleurs, l’alerte sur les difficultés rencontrées par l’entreprise et l’expression des préoccupations professionnelles et sociales constituent des missions fondamentales de l’action syndicale ».

En ce sens, le SYNPAP réaffirme son attachement à « la liberté syndicale, au dialogue social, à la transparence ainsi qu’au respect des représentants du personnel dans l’exercice de leurs missions ».

Tout en renouvelant son soutien à son secrétaire général, le syndicat indique faire confiance à la justice et « s’en remet à la décision du tribunal ».

Pour rappel, «ce procès a déjà fait l’objet de deux reports» selon le communiqué.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le SYNPAP appelle les travailleurs de la TDS-SA à se mobiliser en soutien à son secrétaire général Ngor Diouf, dont le procès est prévu le jeudi 26 novembre 2026 au palais de Justice de Dakar. - La procédure judiciaire fait suite au point de presse conjoint organisé par les deux syndicats de la TDS-SA le 11 juin 2026, à la suite duquel une citation directe a été engagée contre Ngor Diouf. - Le SYNPAP indique que ce procès a déjà fait l'objet de deux reports et qu'il fait confiance à la justice.