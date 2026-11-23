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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Thiaroye-Kao 5 : Il refusait de quitter la maison délabrée, une dalle s'effondre sur lui

L'effondrement d'une dalle dans une bâtisse à l'abandon, à Thiaroye-Kao 5, a fait un blessé le dimanche 22 novembre 2026. Le fils du propriétaire des lieux, qui y hébergeait des sans domicile fixe, avait refusé de quitter la maison alors qu'elle menaçait ruine. C'est vers 20 h 30 mn que le poste de police de Yeumbeul Sud a été informé.

Sur les lieux, les policiers ont constaté que le sinistre s'était produit dans une bâtisse abandonnée de type R+1. Un seul blessé a été dénombré. Il s'agit d'I. Dieng, âgé de 42 ans. Il se trouvait au premier étage et a fait une chute jusqu'au rez-de-chaussée, avant qu'une partie de la dalle s'affaisse sur lui, selon les renseignements recueillis sur place. Il était conscient à l'arrivée des secours. Il présentait une blessure à la tête et se plaignait de douleurs lombaires.

La maison appartenait à feu M. Dieng, père de la victime. Elle était à l'abandon, mais était fréquentée par des sans domicile fixe qu'I. Dieng hébergeait. Malgré l'état de délabrement des lieux, il avait refusé de les quitter.

Le blessé a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, où il a reçu des soins. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits. Une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'effondrement d'une dalle dans une bâtisse abandonnée à Thiaroye-Kao 5 a fait un blessé le dimanche 22 novembre 2026. - La victime, I. Dieng, 42 ans, fils du défunt propriétaire, hébergeait des sans domicile fixe et avait refusé de quitter les lieux malgré leur délabrement. - Il a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers ; le procureur Saliou Dicko a été informé et une enquête a été ouverte.