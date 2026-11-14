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Thiaroye Kao : Une opération policière démantèle un réseau présumé de trafic de Kush

Auteur: Astou Sow

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Thiaroye Kao : Une opération policière démantèle un réseau présumé de trafic de Kush

Thiaroye Kao : Une opération policière démantèle un réseau présumé de trafic de Kush

La lutte contre le trafic de drogue se poursuit dans la banlieue dakaroise. Deux individus ont été interpellés, ce vendredi 13 novembre 2026, par les éléments de la brigade de recherches du poste de police de Yeumbeul Sud, dans le cadre d’une opération ciblant un réseau présumé de trafic de Kush à Thiaroye Kao.

L’intervention policière fait suite à un renseignement anonyme faisant état d’un intense trafic de cette drogue dans le secteur. Aux environs de 8 heures, les enquêteurs, en civil, ont effectué une descente sur les lieux signalés afin d’identifier et d’interpeller les personnes impliquées.

Le premier suspect, identifié sous le nom de P.Ngom, a été repéré dans un endroit discret situé à proximité du Market de Thiaroye. Selon les éléments de l’enquête, il aurait été surpris en train de conditionner des produits stupéfiants avant d’être immédiatement interpellé.

La fouille des lieux a permis aux policiers de découvrir 20 pièces de Kush soigneusement dissimulées dans un pneu de véhicule hors d’usage. Une somme de 3 000 francs CFA ainsi qu’un téléphone portable de marque Infinix ont également été retrouvés en sa possession.

A lire aussi : "[Enquête] Kush, Crack et MDMA : Plongée au cœur du « Zombieland » de la Médina"

La traque s’est poursuivie avec l’interpellation d’un second suspect, E.L.Welle, à hauteur de la passerelle de la gare du TER de Thiaroye. Après une phase de surveillance discrète, les enquêteurs l’ont appréhendé. La palpation de sécurité a permis de découvrir 24 pièces de Kush dissimulées sous ses vêtements.

Conduits dans les locaux du poste de police de Yeumbeul Sud, les deux mis en cause auraient reconnu être propriétaires des produits stupéfiants saisis. Toutefois, ils auraient refusé de révéler l’identité de leur fournisseur.

Au terme de cette opération, les policiers ont procédé à la saisie de 44 pièces de Kush, de 3 000 francs CFA et d’un téléphone portable. L’ensemble du matériel a été placé sous scellés pour les besoins de la procédure.

Le procureur de la République a été informé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’étendue des activités présumées des deux suspects et d’identifier leur éventuel fournisseur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Deux individus ont été interpellés le vendredi 13 novembre 2026 par la brigade de recherches du poste de police de Yeumbeul Sud à Thiaroye Kao. - Les policiers ont saisi 44 pièces de Kush, 3 000 francs CFA et un téléphone portable Infinix. - Les deux suspects auraient reconnu être propriétaires des stupéfiants mais refusé de révéler l'identité de leur fournisseur.
Auteur: Astou Sow
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