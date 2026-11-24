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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Thiès : accusé de viol sur sa nièce de 13 ans, il reconnaît les faits et invoque une prétendue « provocation »

Le commissariat du 1er arrondissement de Thiès a présenté au procureur M. Diop, âgé de 44 ans, pour viol sur une mineure de moins de 13 ans. Le mis en cause est visé par une plainte déposée au nom de sa nièce, A. Diatta, aujourd’hui âgée de 17 ans.

A. Diatta est née à Dakar. Elle a perdu son père un mois après sa naissance. Elle a alors été confiée à sa grand-mère, qui vit à Thiès, tandis que sa mère travaillait à Dakar. M. Diop, le mis en cause, est son oncle.

Après être revenue s’installer à Thiès auprès de sa fille, la mère a remarqué que quelque chose n’allait pas chez elle. Elle lui a posé une série de questions, et l’adolescente a fini par lui expliquer ce qui s’était passé. Selon la mère, ce sont les agissements de son oncle qui ont mis fin aux études de sa fille.

A. Sene, mère de la victime, a déposé plainte contre M. Diop au nom de sa fille mineure pour des faits de viol. L’arrestation du mis en cause fait suite à cette plainte.

Lors de son audition, la plaignante a déclaré avoir été violée pour la première fois par son oncle alors qu’elle avait 12 ans.

Entendu sur procès-verbal, M. Diop a affirmé qu’il ne l’avait jamais contrainte et que c’était elle qui l’avait « provoqué ». Il a déclaré n’avoir entretenu avec elle qu’un seul rapport sexuel, qui remonterait à un an. Interrogé sur les déclarations de la plaignante, il a admis qu’il ne connaissait pas l’âge exact de la jeune fille au moment des faits.

À l’issue de son audition, il a été présenté au procureur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Diop, 44 ans, a été présenté au procureur à Thiès pour viol sur sa nièce, aujourd'hui âgée de 17 ans. - La mère de la victime a déposé plainte après que sa fille lui a expliqué ce qui s'était passé. - Entendu, M. Diop a reconnu les faits tout en invoquant une prétendue « provocation » de la victime.