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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Econduit après une demande en mariage, un commerçant harcèle et menace une jeune femme

Âgé de 22 ans, le commerçant G. Ndiaye est condamné par le tribunal d’instance de Thiès pour violences, voies de fait et menaces. Ceci à la suite d’une plainte de Y. Mbodj, une jeune femme qui l’accuse de harcèlement et de menaces répétées après avoir rejeté sa demande en mariage.

Lors de l’enquête préliminaire, la plaignante a expliqué que G. Ndiaye ne cessait de lui envoyer des messages menaçants sur WhatsApp. Après avoir essuyé un refus à sa demande en mariage, il lui a réclamé le remboursement des sommes d’argent qu’il lui avait offertes. Elle affirme également qu’il faisait régulièrement le pied de grue devant son domicile.

À la barre, le juge a donné lecture d’un message particulièrement menaçant attribué au prévenu : « Manguilay wo dieulo, souba ngay comprendre. Sen école lalay fekk (Je t’appelle et tu ne réponds pas. Demain, tu vas comprendre. Je vais te retrouver à ton école)."

La jeune femme a également soutenu que G. Ndiaye avait obtenu son numéro de téléphone à son insu. Elle raconte qu’un jour, le commerçant l’avait transportée sur sa moto-Jakarta. À l’arrivée, elle lui avait réglé le prix de la course par Wave. C’est ainsi qu’il a récupéré son numéro pour la contacter ensuite.

Face au juge, G. Ndiaye a rejeté les accusations de harcèlement. Il a affirmé connaître Y. Mbodj depuis leur passage dans le même établissement scolaire et soutenu qu’ils avaient entretenu une relation amoureuse. Selon lui, il avait perdu son numéro et n’avait plus de ses nouvelles avant de la retrouver lors d'une course en moto-Jakarta et que c’est elle qui lui avait communiqué son numéro de téléphone.

Le prévenu a toutefois reconnu s’être rendu chez la jeune femme pour demander sa main, sa mère l’a éconduit une première fois, avant que son père ne lui réserve le même accueil lors d’une seconde visite.

G. Ndiaye a par ailleurs soutenu qu’un jour, alors qu’il se trouvait devant son domicile, ses sœurs et elle l’ont attaqué et violenté. Il a aussi reconnu lui avoir offert des sommes d’argent avoisinant les 200 000 F CFA. Somme qu'il n'a jamais réclamée après le rejet de sa demande en mariage.

À l'issue des débats, le tribunal a déclaré G. Ndiaye coupable et l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F CFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - G. Ndiaye, commerçant de 22 ans, est condamné par le tribunal d’instance de Thiès pour violences, voies de fait et menaces après la plainte de Y. Mbodj. - La plaignante accuse G. Ndiaye de harcèlement et de menaces répétées sur WhatsApp après avoir rejeté sa demande en mariage, et affirme qu’il lui réclamait le remboursement de sommes offertes. - Le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F CFA.