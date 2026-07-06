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Thiès : fin mouvementée de la «soirée partouze» entre homosexuels, «Joe» est porteur du VIH depuis 2015

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 5507 Lectures 8 Commentaires | English
Thiès : fin mouvementée de la «soirée partouze» entre homosexuels, «Joe» est porteur du VIH depuis 2015

Thiès : fin mouvementée de la «soirée partouze» entre homosexuels, «Joe» est porteur du VIH depuis 2015

Le commissariat central de Thiès a mis fin à une soirée partouze entre homosexuels qui s'est déroulée samedi dernier dans un studio au quartier Nguinth. Les policiers ont surpris six hommes sur les lieux. Deux d’entre eux ont réussi à s’échapper en sautant, tout nus, depuis le balcon.

D’après le récit de Libération, qui donne l’information, les quatre autres suspects ont été arrêtés. Il s’agit, précise le quotidien d’information, d’un enseignant (M. K. Ndiaye), d’un boutiquier (O. Ndao), d’un pâtissier (M. Kanté) et d’un chauffeur (B. T. Diop).

La même source rapporte que Kanté «a reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec le nommé M. K. Ndiaye alias ‘Joe’. Interrogé sur son statut sérologique, [ce dernier] a déclaré qu’il est positif au VIH Sida depuis 2015, avant de s’empresser de préciser qu’il est sous traitement antirétroviral depuis cette date».

Libération informe que les trois autres mis en cause ignorent leur statut sérologique et conclut que l’enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le commissariat central de Thiès a interrompu une soirée entre homosexuels samedi dernier dans un studio à Nguinth, arrêtant quatre hommes. - L’un des suspects, M. K. Ndiaye alias « Joe », a déclaré être séropositif au VIH depuis 2015 et sous traitement antirétroviral. - Les trois autres mis en cause ignorent leur statut sérologique, et l’enquête se poursuit.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (8)

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  • image
    Nakhé mbaay il y a 2 jours
    Pendant ce temps la cocaïne et le crack font des ravages insidieusement au Sénégal.... Bombe en latence!
  • image
    JeanAbe il y a 2 jours
    Non mais mdr 😂
  • image
    Makadam il y a 2 jours
    Mais comment se fait il qu ils sont tous malade?
  • image
    PCD il y a 20 heures
    Parce que gnom amoul ki amoul ké, kou nek dafay teud ak kou nek. Comme des animaux, et c'est bien triste
  • image
    pendant ce temps il y a 1 jour
    Pendant que l'on fait la chasse aux homosexuels sous prétexte de transmission du SIDA , des milliers voire des millions de vagabonds sexuels et de prostituées professionnelles ou occasionnelles sont entrain de contaminer à tout vent ! Foutez la aux homos , ils ne sont que la partie visible de l'iceberg des déviations , abus et des infractions sexuels au Sénégal
  • image
    Goor il y a 1 jour
    Wa Sénégal mâtina djantal men ?

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