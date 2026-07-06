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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours

Thiès : fin mouvementée de la «soirée partouze» entre homosexuels, «Joe» est porteur du VIH depuis 2015

Le commissariat central de Thiès a mis fin à une soirée partouze entre homosexuels qui s'est déroulée samedi dernier dans un studio au quartier Nguinth. Les policiers ont surpris six hommes sur les lieux. Deux d’entre eux ont réussi à s’échapper en sautant, tout nus, depuis le balcon.

D’après le récit de Libération, qui donne l’information, les quatre autres suspects ont été arrêtés. Il s’agit, précise le quotidien d’information, d’un enseignant (M. K. Ndiaye), d’un boutiquier (O. Ndao), d’un pâtissier (M. Kanté) et d’un chauffeur (B. T. Diop).

La même source rapporte que Kanté «a reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec le nommé M. K. Ndiaye alias ‘Joe’. Interrogé sur son statut sérologique, [ce dernier] a déclaré qu’il est positif au VIH Sida depuis 2015, avant de s’empresser de préciser qu’il est sous traitement antirétroviral depuis cette date».

Libération informe que les trois autres mis en cause ignorent leur statut sérologique et conclut que l’enquête se poursuit.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le commissariat central de Thiès a interrompu une soirée entre homosexuels samedi dernier dans un studio à Nguinth, arrêtant quatre hommes. - L’un des suspects, M. K. Ndiaye alias « Joe », a déclaré être séropositif au VIH depuis 2015 et sous traitement antirétroviral. - Les trois autres mis en cause ignorent leur statut sérologique, et l’enquête se poursuit.