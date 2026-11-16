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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Ivre, il s’en prend à une commerçante et saccage sa boutique après une dispute autour de 5 000 F CFA

E. Sané, âgé de 28 ans, a comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour violences, voies de fait et destruction de biens appartenant à autrui. Il est poursuivi à la suite d’une plainte de C. Ndiaye, une commerçante qui l’accuse de l’avoir agressée et d’avoir saccagé sa boutique à la suite d’un différend portant sur le paiement de fournitures scolaires.

Selon la plaignante, le prévenu s’était présenté dans sa boutique pour acheter des fournitures scolaires. Après avoir passé sa commande, elle lui a annoncé que le montant total s’élevait à 2 000 F CFA. E. Sané lui a alors demandé d’ajouter d’autres articles afin d’atteindre 3 000 F CFA, tout en affirmant lui avoir déjà remis un billet de 5 000 F CFA.

Mais la commerçante lui a fait comprendre qu’elle n’avait reçu aucun paiement de sa part. Face à l’insistance du client, le ton est vite monté, provoquant une altercation.

C. Ndiaye affirme que le prévenu s’est alors acharné sur elle, lui occasionnant une blessure à la main, avant de saccager sa boutique. Elle a ajouté que le prévenu s'est même attaqué à sa mère qui était intervenue. C. Ndiaye a également souligné qu'E. Sané était en état d’ébriété. A la barre, elle a réclamé 90 000 F CFA à titre de dommages et intérêts.

Pour sa part, E. Sané a reconnu avoir été ivre au moment des faits, tout en contestant l'agression sur la commerçante.

À l'issue des débats, le tribunal a déclaré E. Sané coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à trois mois de prison, dont un mois ferme, assorti d'une amende de 20 000 F CFA. Il devra également verser 90 000 F CFA à la partie civile à titre de réparation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - E. Sané, 28 ans, a comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour violences, voies de fait et destruction de biens appartenant à autrui, suite à une plainte de la commerçante C. Ndiaye. - Selon la plaignante, une altercation a éclaté après qu’elle a indiqué que le montant s’élevait à 2 000 F CFA, le prévenu affirmant avoir déjà remis un billet de 5 000 F CFA ; elle affirme avoir été blessée à la main et que sa boutique a été saccagée, et a réclamé 90 000 F CFA de dommages et intérêts. - E. Sané a reconnu avoir été ivre au moment des faits tout en contestant l’agression ; le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à trois mois de prison dont un mois ferme, une amende de 20 000 F CFA et 90 000 F CFA à verser à la partie civile.