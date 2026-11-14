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Thiès-None : Un réseau présumé de prostitution clandestine démantelé par la police

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

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Thiès-None : Un réseau présumé de prostitution clandestine démantelé par la police

Thiès-None : Un réseau présumé de prostitution clandestine démantelé par la police

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À la faveur d'une opération de sécurisation à l'actif de la Brigade de sûreté du commissariat central de Thiès, une activité présumée de prostitution clandestine, dans un bar, a été démantelée au quartier Thiès-None, précisément dans le secteur de Khelcom, en face de la Voie de contournement Nord (VCN), dans la commune de Thiès-Nord.

Le responsable de l’établissement et un vendeur de tickets ont été interpellés. Aussi des femmes d'origine étrangère ont été conduites au commissariat. D'après certaines sources, la Brigade de sûreté du commissariat central de Thiès a effectué une descente au niveau de l’établissement suite à l’exploitation d'éléments de renseignements.

Sur place, les policiers ont procédé à des vérifications concernant les conditions d’exploitation du bar. Il ressort des premiers constats que l’établissement disposait d’une autorisation de vente de boissons alcoolisées et de consommation sur place. Toutefois, cette autorisation imposait une fermeture à 2heures du matin. Une mesure qui n’aurait pas été respectée par le responsable des lieux, identifié sous les initiales G. B.

Et c’est surtout la découverte de chambres utilisées à des fins présumées de prostitution qui a retenu l’attention des enquêteurs. Selon les premiers éléments recueillis, des femmes de nationalité étrangère occuperaient des chambres aménagées à l’intérieur de l’établissement pour recevoir des clients. Le mode opératoire présumé reposait sur un système de tickets.

Un individu chargé de la vente remettait des tickets aux femmes, qui rejoignaient ensuite leurs clients dans les chambres. Chaque client aurait déboursé la somme de 7 000 FCFA pour bénéficier de ces prestations. Selon les vérifications effectuées par les policiers, le bar ne disposerait pas d'une licence d'hébergement l'autorisant à exploiter des chambres, encore moins à les utiliser comme chambres de passe.

Selon notre source, des examens médicaux auraient également été effectués sur ces femmes trouvées sur les lieux et elles ne disposeraient pas de carnets sanitaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Brigade de sûreté du commissariat central de Thiès a démantelé une activité présumée de prostitution clandestine dans un bar au quartier Thiès-None, secteur de Khelcom, à Thiès-Nord. - Le responsable de l'établissement (initiales G. B.) et un vendeur de tickets ont été interpellés, et des femmes d'origine étrangère ont été conduites au commissariat. - Le bar, autorisé à vendre de l'alcool avec fermeture imposée à 2 heures, ne respectait pas cet horaire, ne disposait pas de licence d'hébergement et utilisait des chambres avec un système de tickets à 7 000 FCFA par client.
Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)
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Commentaires (2)

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    Pierre Diop il y a 1 jour
    Enfin! Ce bar est labas depuis des années et comme un vrai bordel terni l'image de la ville. Tous les passagers qui quittent le centre et le nord du pays pour se rendre a dakar ou a l aibd passent devant ce bordel. Il faut mettre un terme a ces bars ou débit de boisson qui sont partout dans les quartiers a cote des écoles et qui travestissent les enfants
  • avatar
    Nik il y a 1 jour
    Est-ce que ce pays est sérieux ? Les textes de CEDEAO sont clairs...Quand un ressortissant de la sous région peut se déplacer sans visa mais s'il décide de s'établir dans le pays il doit avoir un titre de séjour.

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