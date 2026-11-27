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Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Thiès - Recrudescence des féminicides : Plaidoyer des féministes pour des sanctions sévères contre les assassins

Le lancement, à Thiès, de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, du 25 novembre au 10 décembre 2026, a été une occasion pour plusieurs féministes, défenseurs des droits humains et acteurs communautaires, de plaider en faveur d’une réforme urgente du Code de la famille sénégalais, jugé « obsolète et inadapté aux réalités contemporaines ».

Une campagne qui vise à sensibiliser et à mobiliser contre toutes les formes de discriminations basées sur le genre. « Nous voulons que le féminicide soit reconnu comme une catégorie de crime spécifique. Les violences faites aux femmes doivent être traitées avec la sévérité qu’elles méritent », a indiqué Mme Sow Oumou Sya, figure du mouvement féministe sénégalais.

Devant plusieurs organisations communautaires, relais communautaires, des juristes et membres d’associations de femmes handicapées, la présidente de la commission Femme d’Amnesty Sénégal, Oumou Kalsom Ndiaye, revenant sur la situation alarmante des violences basées sur le genre au Sénégal, a remarqué que « la région de Thiès, en particulier, fait face à une recrudescence des féminicides, avec près de trois femmes tuées récemment. »

« Notre objectif est de travailler non seulement sur la réforme des textes législatifs, mais également de prendre des mesures concrètes pour sanctionner les assassins et protéger les victimes », précise Mme Ndiaye. Elle insiste sur l’intensification de la sensibilisation au sein des écoles, des associations de quartier et des communautés religieuses, où la mobilisation se doit d'être plus cruciale dans un contexte où le fléau des violences faites aux femmes prend de l’ampleur, impactant directement les vies de milliers de femmes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a été lancée à Thiès, du 25 novembre au 10 décembre 2026. - Les féministes plaident pour une réforme urgente du Code de la famille sénégalais, jugé « obsolète et inadapté aux réalités contemporaines ». - Selon Oumou Kalsom Ndiaye, la région de Thiès fait face à une recrudescence des féminicides, avec près de trois femmes tuées récemment.