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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Un apprenti chauffeur devant la justice pour le vol de trois pneus de camion

Âgé de 21 ans, l'apprenti chauffeur M. Dieng a comparu ce lundi devant le tribunal d'instance de Thiès pour des faits de vol de trois pneus de camion à Ngoundiane. Finalement, les faits ont été requalifiés en recel. Le prévenu a écopé d'un mois de prison et d'une amende de 50 000 FCFA.

Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 novembre 2026. Selon les éléments du dossier, le jeune homme est accusé d'avoir participé au détournement de trois pneus appartenant à deux propriétaires de camion, S. Guèye et S. Sène. Les pneus ont été démontés des véhicules stationnés à Ngoundiane avant d'être acheminés chez deux vulcanisateurs, Tabane et Maguette, en vue de leur vente à 60 000 FCFA l'unité.

À la barre, M. Dieng a catégoriquement nié avoir dérobé les pneus. S'il a reconnu les avoir eus en sa possession, il a soutenu qu'un individu inconnu, rencontré dans la nuit, les lui avait confiés pour qu'il se charge de les vendre contre une rémunération de 60 000 FCFA. Il affirme avoir déposé l'un des pneus chez le vulcanisateur Tabane, tandis que les deux autres ont été acheminés chez Maguette par le mystérieux individu.

Les propriétaires ont toutefois réussi à retrouver leurs biens avant la conclusion de la vente. S. Sène a expliqué avoir constaté la disparition de deux pneus de son camion, immobilisé en raison d'une panne. En suivant les traces, il a retrouvé les pneus chez le vulcanisateur Maguette.

De son côté, Tabane aurait expliqué qu'un individu l'avait contacté par téléphone pour l'informer qu'il avait déposé un pneu devant son atelier. Il a ensuite communiqué le numéro de téléphone de M. Dieng, permettant aux gendarmes de mettre en place un dispositif pour interpeller le jeune apprenti.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que les faits de vol étaient établis. Il a ainsi requis trois mois de prison ferme contre le prévenu.

La défense, assurée par Me Famara Faty, a plaidé la requalification des faits de vol en recel. L'avocat a notamment souligné qu'aucun élément ne permettait d'établir que son client avait personnellement démonté les pneus des camions. Selon lui, son client s'était uniquement chargé de leur vente, sans avoir participé au vol.

Le tribunal a finalement suivi la demande de la défense en disqualifiant les faits de vol en recel. Déclaré coupable, M. Dieng a été condamné à un mois de prison et à une amende de 50 000 FCFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Dieng, apprenti chauffeur de 21 ans, a comparu lundi devant le tribunal d'instance de Thiès pour le vol de trois pneus de camion à Ngoundiane. - Les faits ont été requalifiés en recel et le prévenu a été condamné à un mois de prison et une amende de 50 000 FCFA. - Le prévenu a nié avoir dérobé les pneus, affirmant qu'un individu inconnu les lui avait confiés pour les vendre contre une rémunération de 60 000 FCFA.