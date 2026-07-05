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Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

il y a 2 jours

Thiès : un couple homosexuel arrêté par la Sûreté urbaine

Une opération majeure visant à renforcer la sécurité dans la ville. La Sûreté urbaine de Thiès vient encore de frapper. Lors d'une intervention ciblée, menée par les hommes du commissaire Safiètou Mbaye, un couple suspecté d’homosexualité a été arrêté dans un contexte de lutte contre la délinquance et la criminalité.

Depuis plusieurs mois, les forces de défense et de sécurité de Thiès s’efforcent de traquer les délinquants et les comportements jugés déviants dans la cité du rail. Et grâce à un dispositif mêlant agents en civil et opérations de terrain dans les quartiers les plus reculés, elles ont pu mettre fin à plusieurs activités illicites.

Lors de cette opération récente, elles ont mis en garde-à-vue un couple suspect, dont l’identité n’a pas été dévoilée pour l’instant. Selon nos sources, l’enquête est en cours et comprend des tests médicaux pour vérifier si les personnes arrêtées ne présentent pas de maladies sexuellement transmissibles (MST).

Par ailleurs, leurs téléphones mobiles sont en cours d’examen pour recueillir d’éventuels éléments compromettants ou liés à d’autres activités illicites. L'opération s’inscrit dans une démarche plus large de sécurisation de la ville, tout en respectant les procédures légales en vigueur. La population thiessoise, une fois, a été invitée à la vigilance et à continuer de collaborer avec les forces de sécurité pour assurer la tranquillité de tous.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un couple suspecté d’homosexualité a été arrêté par la Sûreté urbaine de Thiès lors d’une opération de lutte contre la délinquance. - L’enquête en cours inclut des tests médicaux pour vérifier la présence de maladies sexuellement transmissibles (MST). - Les téléphones mobiles des personnes arrêtées sont examinés pour recueillir d’éventuels éléments compromettants.