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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Thiès : Une tontine à 34 000 dollars montée aux États-Unis tourne au vinaigre

Émigré aux États-Unis, A. Mbengue a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits d’abus de confiance. Il est poursuivi pour n’avoir pas reversé à M. Madi les 34 000 dollars (environ 20,3 millions de FCFA) qui lui reviendraient dans le cadre d’une tontine organisée aux États-Unis.

​Alors qu’il gérait un point de transfert d’argent, A. Mbengue avait proposé à son ancienne connaissance, M. Madi, de participer à une tontine qu’il organisait depuis 2014 entre émigrés. Intéressé par l’offre, ce dernier avait accepté de cotiser à hauteur de 2 000 dollars par mois. A. Mbengue a reçu de lui 34 000 dollars avant de prendre un vol à son insu pour venir au Sénégal.

​À la barre, le prévenu a livré sa version des faits. Selon lui, après quelques mois de participation, M. Madi a demandé à être tiré au sort, alors que le fonctionnement de la tontine prévoyait une durée de 30 mois avant de pouvoir bénéficier des fonds. Il a également soutenu que la victime avait fini par abandonner et qu'elle était le dernier membre à avoir intégré le groupe, qui comptait au total 30 participants.

​A. Mbengue a toutefois contesté avoir refusé de rembourser les 34 000 dollars. Il a expliqué que les versements avaient connu des retards et qu'il avait voulu honorer les engagements envers les premiers adhérents avant de désintéresser M. Madi, présenté comme le dernier arrivé dans la tontine.

​Face au tribunal, le prévenu a promis de rembourser intégralement la somme réclamée. Pour convaincre la juridiction de sa bonne foi, il s'est engagé à vendre sa maison, dont la valeur dépasserait 100 millions de FCFA, au prix de 80 millions de FCFA afin de désintéresser son plaignant.

​De son côté, l'avocat de M. Madi a demandé au tribunal de condamner A. Mbengue à payer à son client la somme de 21 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.

​Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé la requalification des faits d'abus de confiance en escroquerie. Pour le parquet, la tontine en question n'aurait existé que de nom. Il s'en est toutefois rapporté à la décision du tribunal.

​Une position contestée par la défense, assurée par Mes Mbodj et Faty. Les conseils du prévenu ont estimé qu'aucun élément objectif ne permettait de caractériser une escroquerie. Ils ont ainsi invité le tribunal à écarter cette requalification et à s'en tenir à la prévention initiale d'abus de confiance. Sur ce dernier chef également, ils ont plaidé l'absence de preuve établissant la culpabilité de leur client. La défense a ainsi plaidé la relaxe de son client.

​Au terme des débats d'audience, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. La décision sera rendue le 25 novembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. Mbengue, émigré aux États-Unis, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour abus de confiance, accusé de n'avoir pas reversé à M. Madi les 34 000 dollars (environ 20,3 millions de FCFA) qui lui revenaient dans une tontine organisée aux États-Unis. - Le prévenu a promis de rembourser intégralement la somme et s'est engagé à vendre sa maison, dont la valeur dépasserait 100 millions de FCFA, au prix de 80 millions de FCFA pour désintéresser son plaignant. - Le procureur a demandé la requalification des faits d'abus de confiance en escroquerie, la défense a plaidé la relaxe, et le tribunal a mis l'affaire en délibéré avec une décision attendue le 25 novembre 2026.