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Auteur: Lamine Ndiaye

il y a 36 minutes

Thiolom Fall : un véhicule heurte mortellement un charretier

Un accident mortel s'est produit ce samedi 28 Novembre 2026 vers 17 heures au village de Massar Diop, dans la commune de Thiolom Fall (département de Kébémer).

A bord d'une charrette, un jeune homme a été violemment percuté alors qu'il se rendait à Kebemer. La victime a perdu la vie sur le coup et le chauffeur indélicat a pris la fuite.

Informés, les gendarmes de Sagatta Ngueth se sont rendus sur les lieux de l'accident. Après constat la dépouille du charretier a été déposée à la morgue du centre de santé de Kébémer.

Une enquête est ouverte par les gendarmes pour déterminer les circonstances de l'accident et retrouver éventuellement le chauffeur fugitif.