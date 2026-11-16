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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Touba : menacé d'être envoyé dans un daara où il craignait d'être enchaîné, un adolescent tente de se suicider

Le samedi 14 novembre 2026, vers 16 heures, le commissariat d'arrondissement de Touba-Tawfékh a été avisé par un appel téléphonique de l'hôpital Diémoul d'une tentative de suicide. Elle concernait A. K. Guèye, âgé de 16 ans et domicilié au quartier Beugue Bamba. Aussitôt informés, les policiers du service se sont rendus sur les lieux afin de recueillir les premières informations auprès de leur interlocuteur.

D. Dieng, l'oncle de l'adolescent, a expliqué aux policiers qu'il avait découvert son neveu dans les toilettes, allongé au sol, alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours. Il a pu éviter le pire en intervenant immédiatement, puis il a conduit la victime à l'hôpital pour une prise en charge médicale.

Informé par téléphone, le père de l'adolescent, M. Guèye , âgé de 55 ans, maître coranique domicilié à Darou Minam, s'est présenté au commissariat pour être entendu sur procès-verbal. Il a déclaré que son fils vivait depuis sa naissance auprès de sa grand-mère, S. F. Fall. Selon ses explications, le jeune garçon refusait de fréquenter l'école coranique, ce qui pourrait, d'après lui, expliquer son geste.

La version de l'adolescent

Entendu à son tour, A. K. Guèye a déclaré avoir été menacé d'être placé à l'école coranique D. Cissé, située à Madiyana 3. Selon ses propos, il y risquait d'être enchaîné (« djengue »).

S. F. Fall, âgée de 61 ans, est domiciliée au quartier Beugue Bamba. Elle a déclaré être consciente de la situation et s'est engagée à reprendre son petit-fils pour lui offrir un meilleur encadrement et des conditions de vie adaptées. Après avoir été sensibilisée à la nécessité d'assurer sa protection et son suivi, elle a été autorisée à le reprendre auprès d'elle.

Le service de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été sollicité pour assurer le suivi éducatif et social de l'adolescent. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de suicide.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le samedi 14 novembre 2026, vers 16 heures, le commissariat d'arrondissement de Touba-Tawfékh a été avisé par un appel téléphonique de l'hôpital Diémoul d'une tentative de suicide concernant A. K. Guèye, âgé de 16 ans et domicilié au quartier Beugue Bamba. - D. Dieng, l'oncle de l'adolescent, a expliqué aux policiers qu'il avait découvert son neveu dans les toilettes, allongé au sol, alors qu'il tentait de mettre fin à ses jours, et a pu éviter le pire en intervenant immédiatement avant de le conduire à l'hôpital. - Entendu, A. K. Guèye a déclaré avoir été menacé d'être placé à l'école coranique D. Cissé, située à Madiyana 3, où il risquait selon ses propos d'être enchaîné (« djengue »).