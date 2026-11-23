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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Touba : un policier mordu à la main, quatre jeunes interpellés lors d'un événement religieux

Ce lundi 23 novembre 2026, une opération menée à Touba s'est soldée par l'interpellation de quatre jeunes. Un agent de police a été blessé à la main durant l'affrontement.

L'opération s'est déroulée de 4 heures à 7 heures. Vers 4 heures 30 minutes, les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat d'arrondissement de Touba-Tawfekh ont reçu pour mission d'infiltrer un événement religieux annuel, réputé à fort risque de débordement.

Une fois sur les lieux, un groupe de jeunes aux allures suspectes a attiré leur attention. Les policiers ont alors procédé à la vérification de leurs identités.

Parmi les jeunes contrôlés, S. C. Ndiaye, connu du service, a catégoriquement refusé de se soumettre aux injonctions des policiers. Lorsque ces derniers ont voulu l'embarquer dans le véhicule de service, il a opposé une farouche résistance.

Il a échangé des coups de poing avec les agents, avant de mordre la main de l'un d'entre eux. Ses compagnons se sont ensuite joints à lui pour s'en prendre aux policiers.

Les forces de l'ordre ont repris le contrôle de la situation en interpellant le principal instigateur, S. C. Ndiaye, ainsi que trois de ses compagnons. S. C. Ndiaye, 24 ans, se dit carreleur et est domicilié au quartier Touba Diemoune. M. M. Diop, 18 ans, se dit mécanicien et est domicilié au quartier Touba Khayra. B. Diaw, également âgé de 24 ans, se dit mécanicien et réside lui aussi à Touba Diemoune. Enfin, A. Ndiaye, 21 ans, se dit apprenti et est domicilié au quartier Garage Darou.

Un policier blessé, pris en charge à l'hôpital

Au cours de l'affrontement, l'agent de police B. Ba, en service au commissariat de Ndamatou, a été blessé à la main. Une réquisition a été adressée au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim afin d'assurer sa prise en charge médicale.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour rébellion, violences et voies de fait à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le Parquet a été avisé et une enquête est ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre jeunes ont été interpellés lors d'une opération policière à Touba, menée de 4 heures à 7 heures. - Un policier, B. Ba, a été mordu à la main et pris en charge au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim. - Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue pour rébellion, violences et voies de fait à agent.