News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Touba : un trafiquant présumé arrêté avec 41 boulettes de crack lors d'un contrôle routier

Auteur: Mor Mbaye Cissé

1454 Lectures 0 Commentaires | English
Touba : un trafiquant présumé arrêté avec 41 boulettes de crack lors d'un contrôle routier

Touba : un trafiquant présumé arrêté avec 41 boulettes de crack lors d'un contrôle routier

Un homme de 36 ans a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba pour des faits présumés de trafic de drogue. Il a été interpellé à Dianatoul, au cours d'un contrôle de routine mené par des agents de police.

Le samedi 14 novembre 2026, des éléments du commissariat spécial de Touba étaient en faction sur la voie publique, à hauteur du supermarché LEKKU FI, situé à Dianatoul. Leur mission consistait à réguler la circulation routière. Dans ce cadre, ils ont procédé au contrôle d'un conducteur de taxi qui transportait un client.

Pendant l'opération, l'un des agents a remarqué l'attitude suspecte du passager. Il lui a demandé de descendre du véhicule afin de se soumettre à une palpation de sécurité. Le client a alors tenté de prendre la fuite. L'agent l'a aussitôt interpellé avec l'appui de son collègue, et les deux policiers sont parvenus à le maîtriser.

Les policiers ont fouillé le sachet en plastique que l'homme détenait. Ils y ont découvert quarante et une (41) boulettes de crack, ainsi que cinquante (50) grammes de la même substance en vrac. Le mis en cause était également porteur d'un cornet de chanvre indien et d'un joint contenant le même produit.

Conduit dans les locaux du service, l'homme a été interrogé sommairement. Selon les déclarations des agents interpellateurs, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé s'être procuré les produits stupéfiants en Gambie.

Le mis en cause se nomme M. Mbodji âgé de 36 ans. Il se dit chauffeur et est domicilié à Touba Ndiarème. Vers 13h, il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat spécial de Touba, pour des faits présumés de trafic de drogue.

Le procureur de la République a été informé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'affaire et d'identifier d'éventuels complices.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un homme de 36 ans a été interpellé à Dianatoul lors d'un contrôle routier mené par des agents du commissariat spécial de Touba. - Les policiers ont découvert sur lui 41 boulettes de crack, 50 grammes de la même substance en vrac, un cornet de chanvre indien et un joint. - Il a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba pour des faits présumés de trafic de drogue et a reconnu les faits, affirmant s'être procuré les produits en Gambie.
Auteur: Mor Mbaye Cissé
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (0)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

El Hadj Amadou Sedijhe Ba
Avis de Souvenir(s)El Hadj Amadou Sedijhe BaDate de Deces: 14 octobre, 2005🤲 4 prières · 💬 2 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances