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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Touba : un trafiquant présumé arrêté avec 41 boulettes de crack lors d'un contrôle routier

Un homme de 36 ans a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba pour des faits présumés de trafic de drogue. Il a été interpellé à Dianatoul, au cours d'un contrôle de routine mené par des agents de police.

Le samedi 14 novembre 2026, des éléments du commissariat spécial de Touba étaient en faction sur la voie publique, à hauteur du supermarché LEKKU FI, situé à Dianatoul. Leur mission consistait à réguler la circulation routière. Dans ce cadre, ils ont procédé au contrôle d'un conducteur de taxi qui transportait un client.

Pendant l'opération, l'un des agents a remarqué l'attitude suspecte du passager. Il lui a demandé de descendre du véhicule afin de se soumettre à une palpation de sécurité. Le client a alors tenté de prendre la fuite. L'agent l'a aussitôt interpellé avec l'appui de son collègue, et les deux policiers sont parvenus à le maîtriser.

Les policiers ont fouillé le sachet en plastique que l'homme détenait. Ils y ont découvert quarante et une (41) boulettes de crack, ainsi que cinquante (50) grammes de la même substance en vrac. Le mis en cause était également porteur d'un cornet de chanvre indien et d'un joint contenant le même produit.

Conduit dans les locaux du service, l'homme a été interrogé sommairement. Selon les déclarations des agents interpellateurs, il a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé s'être procuré les produits stupéfiants en Gambie.

Le mis en cause se nomme M. Mbodji âgé de 36 ans. Il se dit chauffeur et est domicilié à Touba Ndiarème. Vers 13h, il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat spécial de Touba, pour des faits présumés de trafic de drogue.

Le procureur de la République a été informé des faits. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'affaire et d'identifier d'éventuels complices.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme de 36 ans a été interpellé à Dianatoul lors d'un contrôle routier mené par des agents du commissariat spécial de Touba. - Les policiers ont découvert sur lui 41 boulettes de crack, 50 grammes de la même substance en vrac, un cornet de chanvre indien et un joint. - Il a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba pour des faits présumés de trafic de drogue et a reconnu les faits, affirmant s'être procuré les produits en Gambie.