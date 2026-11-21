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Auteur: Senewebnews-RP

Touba : une dispute autour d'un plat de « thiéré » vire au drame, un mort

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M. Camara, un maçon de 25 ans vivant à Ndamatou (Touba), a été écroué à la prison de Diourbel. Il a mortellement poignardé son beau-frère, D. Diop, après une dispute autour d'un plat de « thiéré ». D'après le récit de L’Observateur, tout commence dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre, vers 19 heures.

Il rentre du chantier. Sa sœur ne lui a pas gardé à manger. Une dispute éclate lorsqu'elle lui répond de manière moqueuse qu'elle n'a rien gardé pour lui. M. Camara s'emporte, saisit un couteau de cuisine et menace la famille.

Une proche court alerter la police de Ndamatou. De retour du Magal de Mbacké Kadior, le beau-frère D. Diop intervient pour protéger sa femme. Il reçoit un coup de couteau au cou et meurt sur place.

Arrêté sur place, M. Camara a reconnu les faits. Il invoque un accès de colère. Inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il encourt la perpétuité devant la Chambre criminelle du Baol.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Camara, maçon de 25 ans à Ndamatou (Touba), a été écroué à la prison de Diourbel pour avoir mortellement poignardé son beau-frère D. Diop. - La dispute a éclaté dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre, vers 19 heures, après que sa sœur ne lui a pas gardé à manger. - Inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il encourt la perpétuité devant la Chambre criminelle du Baol.