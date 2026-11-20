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Auteur: Babacar SENE ( Correspondant) Saint-Louis

Tournée Khayma Cheikhna Cheikh Sadibou : le Khalife général des Khadres accueilli dans la ferveur à Diama et Débi Tigueth

La tournée religieuse Khayma Cheikhna Cheikh Sadibou, conduite par le Khalife général des Khadres de l’Afrique de l’Ouest, Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz, a entamé son étape dans la région de Saint-Louis dans une atmosphère empreinte de ferveur, de recueillement et de dévotion.

La délégation du Saint Homme a démarré son périple par le barrage de Diama. Dans cette localité où le guide religieux compte de nombreux disciples, son arrivée a été marquée par un accueil chaleureux et une mobilisation remarquable des fidèles Khadres. Venus en grand nombre, les disciples ont témoigné leur attachement au Khalife et à la tradition spirituelle de la confrérie.

Cette étape à Diama a été ponctuée par des moments de communion, de prières et de recueillement, illustrant la forte implantation de la communauté Khadre dans cette partie de la région de Saint-Louis.

La délégation a également bénéficié d’un accueil particulièrement chaleureux à Débi Tigueth. La population, sortie en masse, a réservé une réception empreinte de ferveur au Khalife général des Khadres en Afrique de l’Ouest, renouvelant à cette occasion son allégeance et son engagement auprès du guide religieux.

La tournée Khayma Cheikhna Cheikh Sadibou se poursuit dans la région avec une étape très attendue dans la commune de Saint-Louis. Le Khalife général y est attendu ce dimanche auprès de ses nombreux disciples, notamment ceux de la Langue de Barbarie, où la communauté khadre demeure fortement représentée.

Cette visite s’annonce comme un nouveau temps fort de communion spirituelle et de rassemblement autour du Khalife général des Khadres de l’Afrique de l’Ouest.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La tournée Khayma Cheikhna Cheikh Sadibou, conduite par le Khalife général des Khadres de l'Afrique de l'Ouest Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz, a entamé son étape dans la région de Saint-Louis. - La délégation a démarré par le barrage de Diama, où son arrivée a été marquée par un accueil chaleureux et une mobilisation remarquable des fidèles Khadres. - La délégation a également bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux à Débi Tigueth, où la population est sortie en masse.