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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Trafic de cocaïne : près de onze kilogrammes saisis par la Gendarmerie entre Sangalkam et Guédiawaye

Près de onze kilogrammes de cocaïne ont été saisis en l'espace de quelques jours par la Gendarmerie nationale, à la suite d'une interpellation effectuée à Sangalkam.

L'enquête a conduit les gendarmes jusqu'à un fournisseur établi à Guédiawaye.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026, la brigade de Gendarmerie de Sangalkam a interpellé un individu sur la RN8. L'homme transportait 1,725 kg de cocaïne, soit un kilogramme et sept cent vingt-cinq grammes.

L'enquête a ensuite été reprise par le Groupement de Lutte Anti-Drogue (GLAD). Ses investigations ont permis de remonter jusqu'à un fournisseur établi à Guédiawaye.

Le 12 novembre 2026, le GLAD a effectué une saisie au domicile de ce dernier. Les gendarmes y ont découvert 9,143 kg de cocaïne, soit neuf kilogrammes et cent quarante-trois grammes. Des balances et du matériel de conditionnement ont également été saisis.

Au total, 10,868 kg de cocaïne ont été saisis dans cette affaire, soit près de onze kilogrammes. Les investigations se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026, la brigade de Gendarmerie de Sangalkam a interpellé sur la RN8 un individu transportant 1,725 kg de cocaïne. - Le 12 novembre 2026, le GLAD a saisi au domicile d'un fournisseur à Guédiawaye 9,143 kg de cocaïne, des balances et du matériel de conditionnement. - Au total, 10,868 kg de cocaïne ont été saisis dans cette affaire et les investigations se poursuivent.