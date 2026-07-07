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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

il y a 22 heures

Trafic de crack : La BRS de Dakar démantèle un réseau à Tivaouane Peulh et à Guédiawaye

La brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a interpellé deux individus impliqués dans un trafic de crack ; l'un à Tivaouane Peulh Apix et le second à Guédiawaye, au terme d'une opération menée le 5 juillet 2026.

Ces interpellations font suite à un renseignement opérationnel portant sur les activités d'un individu connu dans le milieu interlope, surnommé « Bada », qui s'activerait dans le commerce illicite de crack dans le secteur de Tivaouane Peulh. Sur la base de ce renseignement, les enquêteurs ont passé, sous couverture, une commande de quatre pierres de crack, qui a abouti avec succès.

L'interpellation de B. Anne, alias "Bada"

Un dispositif a aussitôt été mis en place aux alentours du point de deal fixé pour la transaction. Arrivé à pied sur les lieux, B. Anne, alias "Bada", a été maîtrisé au moment de la remise de la drogue.

Âgé de 38 ans, se présentant comme marchand ambulant domicilié à Apix Tivaouane Peulh, il a été fouillé sur place. Les limiers ont trouvé sur lui un sachet contenant les quatre pierres de crack objet de la commande, la somme de 20 000 CFA et un iPhone 7.

Reconduit à son domicile, situé non loin du lieu de son interpellation, une perquisition a permis la découverte d'une pierre de crack supplémentaire, d'une pipe, d'un rouleau de papier aluminium, d'une balance électronique et d'un téléphone portable simple.

Une seconde commande mène à Guédiawaye

Invité à collaborer, B. Anne a contacté, sous la supervision des enquêteurs, son fournisseur dénommé Illimane, domicilié à Guédiawaye. Une commande de 15 pierres de crack a été passée avec succès auprès de ce dernier. Alors qu'Illimane fixait un rendez-vous à leur emplacement habituel, c'est finalement son collaborateur, Moustapha Ndiaye, qui a été chargé d'assurer la livraison selon des sources de Seneweb.

Interpellé et fouillé, M. Ndiaye, se présentant comme livreur domicilié à Médina Gounass, à Guédiawaye, a été trouvé en possession d'un sachet en plastique contenant 24 pierres de crack. Cette quantité correspondait à la commande de 15 pierres passée par les enquêteurs ainsi qu'à d'autres commandes destinées à être livrées ultérieurement. Il détenait également la somme de 47 000 F CFA et un téléphone portable Samsung. Entendus sommairement, les deux hommes ont reconnu leur implication dans le trafic de drogue.

Au total, la BRS de Dakar a saisi 29 pierres de crack, 3 téléphones portables, une pipe, une balance électronique, un rouleau de papier aluminium et la somme de 67 000 F CFA.

Après notification de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un conseil de leur choix, B. Anne et M. Ndiaye ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogue (crack) aux fins de trafic et blanchiment de capitaux.

La drogue et l'ensemble des objets saisis ont été consignés en vue de leur mise sous scellés. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La BRS de Dakar a interpellé B. Anne, alias "Bada", à Tivaouane Peulh Apix le 5 juillet 2026, après une commande sous couverture de quatre pierres de crack. - Une seconde commande a mené à l'arrestation de Moustapha Ndiaye à Guédiawaye, en possession de 24 pierres de crack. - Au total, 29 pierres de crack, 3 téléphones, une pipe, une balance, un rouleau d'aluminium et 67 000 F CFA ont été saisis.