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Auteur: Doudou DIOP

il y a 15 heures

Trafic de drogue à Dakar : L’OCRTIS défère deux dealers au parquet de Dakar

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a déféré, ce lundi, au parquet de Dakar les nommés Abdoulaye Ndiaye et Amdy Moustapha Niang. Selon les informations de Seneweb, les deux dealers ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et détention de drogue, communément appelée crack.

Les deux mis en cause sont à la cave du tribunal de Dakar, en attendant de faire face au procureur de la République.