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Trafic de drogue à Kaolack : la BRS fait tomber un réseau, 15 kg de chanvre indien saisis

Auteur: Astou Sow

il y a 1 jour 1580 Lectures 0 Commentaires | English
Trafic de drogue à Kaolack : la BRS fait tomber un réseau, 15 kg de chanvre indien saisis

Trafic de drogue à Kaolack : la BRS fait tomber un réseau, 15 kg de chanvre indien saisis

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a porté un coup dur au trafic de drogue dans la région. Le 2 juillet 2026, ses éléments ont démantelé un réseau spécialisé dans le commerce de chanvre indien, avec à la clé l’interpellation de deux suspects et la saisie de 15 kilogrammes de drogue.

Selon les informations recueillies, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel ayant permis de cerner le mode de fonctionnement du réseau. Les enquêteurs ont établi que le principal mis en cause s’approvisionnait en grande quantité dans un pays voisin, où il achetait le kilogramme de chanvre indien à 25 000 FCFA. Son complice, quant à lui, était chargé de rechercher les clients et percevait une commission sur chaque vente.

Pour confondre les trafiquants, les policiers de la BRS ont mis en place un dispositif de surveillance, appuyé par une opération d’infiltration. Un agent s’est fait passer pour un acheteur intéressé par une importante quantité de drogue. Le rendez-vous fixé au village de Malo, dans la commune de Latmingué, a permis l’interpellation des deux individus alors qu’ils détenaient une première cargaison de deux kilogrammes de chanvre indien.

Lors de leur audition, l’un des suspects a tenté de justifier la provenance de la marchandise en affirmant l’avoir découverte par hasard dans une forêt. Une version rapidement mise à mal par les déclarations de son présumé complice.

Les investigations se sont ensuite poursuivies à Keur Pathé, où une perquisition effectuée au domicile du principal suspect a permis la découverte de treize kilogrammes supplémentaires de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans un fût en plastique de couleur bleue.

Au total, quinze kilogrammes de chanvre indien ont été saisis au cours de cette opération.

Après notification de leurs droits, les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La BRS de Kaolack a démantelé un réseau de trafic de chanvre indien le 2 juillet 2026, avec l'interpellation de deux suspects et la saisie de 15 kg de drogue. - L'opération a impliqué une infiltration policière, aboutissant à une première saisie de 2 kg au village de Malo, puis 13 kg supplémentaires lors d'une perquisition à Keur Pathé. - Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien, et l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices.
Auteur: Astou Sow
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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