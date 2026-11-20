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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Trafic de drogue: L'OCRTIS interpelle treize personnes lors d'opérations d'envergure nationale

L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) sous le commandement du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Alassane Niane, a mené neuf opérations sur l'ensemble du territoire national. Elle a abouti à l'interpellation de 13 individus et à la saisie d'importantes quantités de drogue. Les brigades régionales des stupéfiants (BRS) de Dakar, Sédhiou, Tambacounda, Diourbel, Fatick, Ziguinchor et Kolda ont été mobilisées.

Dakar, 10 novembre : une femme arrêtée avec des comprimés de Tapentadol

La première intervention s'est déroulée le 10 novembre 2026. La BRS de Dakar a interpellé ce jour-là une femme en possession de 312 comprimés de Tapentadol (une substance psychotrope). Ces comprimés étaient répartis en 30 plaquettes de 10 comprimés chacune, plus 12 comprimés en vrac.

Sédhiou et Tambacounda, 15 et 16 novembre : chanvre indien et plants de cannabis

Le 15 novembre, la BRS de Sédhiou a interpellé un individu à Bounghri. Il transportait sur sa moto 4 kg de chanvre indien de variété verte. Il est poursuivi pour détention aux fins de trafic intérieur de drogue.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, la BRS de Tambacounda est intervenue au village d'Ouly Madina, à 73 km de Tambacounda. Les enquêteurs y ont arraché puis saisi 44 plants de cannabis et interpellé deux individus. Un tir de sommation a dû être effectué au cours de cette intervention.

Kolda, 16 et 17 novembre : deux interpellations en deux jours

Le 16 novembre, la BRS de Kolda a interpellé un individu en possession de 20 kg de chanvre indien. L'opération faisait suite à un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic de chanvre indien au village de Saré Bacary. Le dispositif mis en place a permis d'arrêter le suspect alors qu'il s'apprêtait à livrer la drogue.

Le lendemain 17 novembre, à 20 h, cette même brigade a interpellé un autre individu avec 1,2 kg de chanvre indien. Il est poursuivi pour offre ou cession de chanvre indien.

Dakar, 17 novembre : trois interpellations à la cité Damel

De son côté, la BRS de Dakar a interpellé, le 17 courant, trois individus à la cité Damel. Ils avaient en leur possession deux boules de haschich et quatre de MDMA. Ces interpellations faisaient suite à un renseignement opérationnel annonçant une transaction imminente de drogue à proximité de la boulangerie du quartier. La drogue et les autres objets saisis ont été acheminés aux fins de mise sous scellés.

Diourbel, Fatick et Ziguinchor : des opérations fructueuses

À Diourbel, la BRS a interpellé deux hommes en possession de 67 cornets de chanvre indien. À Karang, la BRS de Fatick a interpellé un individu portant un sac en sisal qui contenait 17 kg de chanvre indien. Ceci à la suite de l'exploitation d'une information signalant la sortie imminente d'un convoyeur de drogue, communément appelé « porteur ». Celui-ci venait d'entrer en territoire gambien pour s'approvisionner en chanvre indien.

À Ziguinchor, la BRS a interpellé un individu après sa mise à disposition par le régisseur de la maison d'arrêt et de correction (MAC). Neuf képas de haschich avaient été découverts dissimulés dans un repas qui lui était destiné. Il a été placé en garde à vue à la MAC pour enquête. Le convoyeur présumé du colis, en fuite, est activement recherché.

Par ces opérations, la police nationale réaffirme sa ferme détermination à lutter sans relâche contre le trafic de substances illicites et la drogue de manière générale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'OCRTIS a mené neuf opérations sur l'ensemble du territoire national, aboutissant à l'interpellation de 13 individus et à la saisie d'importantes quantités de drogue. - Les brigades régionales des stupéfiants de Dakar, Sédhiou, Tambacounda, Diourbel, Fatick, Ziguinchor et Kolda ont été mobilisées. - À Ziguinchor, un individu a été interpellé après sa mise à disposition par le régisseur de la MAC, où neuf képas de haschich avaient été découverts dissimulés dans un repas qui lui était destiné.