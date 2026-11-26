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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Trafic de migrants : comment la police a démantelé le réseau du marabout Sa Touba et Cie, les aveux des quatre suspects

Quatre individus, parmi lesquels le marabout surnommé « Sa Touba », préparateur mystique de lutteurs, et le promoteur de lutte Mansour Barro, ont été arrêtés par le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff. Ils doivent répondre des faits d'association de malfaiteurs, de trafic illicite de migrants, de mise en danger de la vie d'autrui et de complicité de ces chefs. Placés en garde à vue, ils ont, pour la plupart, reconnu les faits lors de leur audition sommaire.

Tout est parti d'un renseignement opérationnel. Il faisait état de l'hébergement, à la Zone de Captage, de convoyeurs de migrants irréguliers par un marabout surnommé « Sa Touba ». Selon les informations recueillies par les enquêteurs, les suspects avaient déjà procédé à l'appareillage d'une embarcation de fortune à destination de l'Espagne. Le départ s'était déroulé le vendredi 20 novembre 2026, aux environs de 21 heures, depuis les côtes de Thiaroye.

La descente effectuée sur les lieux a permis d'interpeller quatre individus. Les policiers y ont également saisi la somme d'un million cent quarante-deux mille (1 142 000) francs CFA, placée sous scellés. Les personnes interpellées ont décliné leur identité :

Mansour Barro, dit « Bamako », est âgé de 37 ans. Il est pêcheur et promoteur de lutte, et domicilié à Thiaroye. Khalifa Ababacar Ndiaye, dit « Serigne Mbaye », (34 ans ) est également pêcheur et domicilié à Thiaroye. Aliou Kare, dit « Sa Touba », (36 ans ) est marabout et domicilié à la Zone de Captage.

Pape Thioune, enfin, (45 ans) est commerçant et domicilié à Thiaroye.

Les aveux : des centaines de milliers de francs par candidat

Entendus sommairement, Mansour Barro, Khalifa Ababacar Ndiaye et Pape Thioune ont tous reconnu avoir perçu des sommes comprises entre trois cent cinquante mille (350 000) et quatre cent mille (400 000) francs CFA par personne. Ces versements provenaient d'environ cent cinquante (150) candidats désireux de rallier clandestinement les côtes espagnoles, d'après l'enquête policière.

Au total, une cinquantaine de millions de francs CFA aurait été perçue par les convoyeurs, selon des sources de Seneweb proches du dossier. Ces mêmes sources indiquent que les convoyeurs sont sans nouvelles de l'embarcation depuis son départ.

L'achat de la pirogue et l'embarquement de leurs propres enfants

Avec les fonds ainsi réunis, les mis en cause ont acquis une pirogue confectionnée par un dénommé S. M. Diop, établi à Joal, pour treize millions (13 000 000) de francs CFA. Ils y ont ajouté cinq moteurs hors-bord, d'une valeur globale de six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA.

Les suspects ont aussi fait embarquer pour cette traversée leurs propres enfants, âgés de 11 à 19 ans, ainsi que le chauffeur du marabout.

Le marabout, l'hébergement et la quête de protection mystique

Le marabout Aliou Kare a pour sa part reconnu avoir hébergé sciemment les convoyeurs dans sa chambre. Il l'a fait dès qu'il a eu connaissance des revendications des candidats restés à quai, lesquels réclamaient le remboursement de leurs versements.

Des sources de Seneweb précisent par ailleurs que, avant le départ, le marabout avait conduit ces convoyeurs vers les îles du pays afin d'y consulter d'autres marabouts. Ces consultations, effectuées moyennant une forte rémunération, avaient pour but d'assurer le succès de la traversée.

Dans les suites immédiates de l'interpellation, l'exploitation technique des téléphones portables saisis sur les mis en cause a permis de corroborer leurs déclarations. Elle a aussi révélé l'ampleur d'un réseau criminel. Les autres membres de ce réseau sont d'ores et déjà identifiés, certains étant localisés et font l'objet d'actives recherches.

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre individus, dont le marabout « Sa Touba » et le promoteur de lutte Mansour Barro, ont été arrêtés par le commissariat de Grand Yoff pour association de malfaiteurs, trafic illicite de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. - Trois suspects ont reconnu avoir perçu entre 350 000 et 400 000 francs CFA par candidat, pour environ 150 candidats, soit une cinquantaine de millions de francs CFA selon des sources de Seneweb. - Les mis en cause ont acheté une pirogue à Joal pour 13 millions de francs CFA et cinq moteurs hors-bord pour 6,4 millions, et ont fait embarquer leurs propres enfants âgés de 11 à 19 ans.